Пограничники только за сутки ликвидировали 5 оккупантов, еще 3 – ранили на Северно-Слобожанском направлении. ВИДЕО
На Северо-Слобожанском направлении операторы БпЛА "Вампир" 15-го мобильного пограничного отряда только за сутки ликвидировали 5 оккупантов, еще 3 - ранили.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, опубликовав видео, информирует Цензор.НЕТ.
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