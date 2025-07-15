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Пограничники только за сутки ликвидировали 5 оккупантов, еще 3 – ранили на Северно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

На Северо-Слобожанском направлении операторы БпЛА "Вампир" 15-го мобильного пограничного отряда только за сутки ликвидировали 5 оккупантов, еще 3 - ранили.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, опубликовав видео, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Российский захватчик убегает от дрона-камикадзе, который все-таки долетает до него и уничтожает. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20039) Госпогранслужба (6680) уничтожение (7490)


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