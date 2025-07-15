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Российский захватчик убегает от дрона-камикадзе, который все же долетает до него и уничтожает. ВИДЕО
Бойцы батальона 20-го отдельного полка беспилотных систем К-2 ликвидировали российского захватчика ударом дрона-камикадзе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Оперативный ВСУ.
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Николай Водяной #551433
показать весь комментарий15.07.2025 00:21 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Urs
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