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Российский захватчик убегает от дрона-камикадзе, который все же долетает до него и уничтожает. ВИДЕО

Бойцы батальона 20-го отдельного полка беспилотных систем К-2 ликвидировали российского захватчика ударом дрона-камикадзе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Оперативный ВСУ.

Также смотрите: Нацгвардейцы за неделю поразили танк, бронированную технику, артиллерийские системы и РСЗО россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20039) ликвидация (3830)


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***************,від українців не втічеш,падло...
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15.07.2025 00:21 Ответить
пагіб за іпатєчєства.
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15.07.2025 02:40 Ответить
Отже, на ліквідацію одного орка потрібно 2-і фпвішки (знерухомити і добити), коштують менше тисячі баксів. Треба вийти з ВООЗ, яка підтримує війну Х-уйла, а ми платимо до неї внески, з 2026 року на 20% відсотків більше, на зекономлені кошти, які фактично платимо ворожій організації, можна буде закупити майже 2 тисячі дронів.
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15.07.2025 06:36 Ответить
Харашо, чьто ножку успєл пєрєвязать!
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15.07.2025 06:43 Ответить
 
 