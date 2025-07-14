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Російський загарбник тікає від дрона-камікадзе, який все-таки долітає до нього та нищить. ВIДЕО
Бійці батальйону 20-го окремого полку безпілотних систем К-2 ліквідували російського загарбника ударом дрона-камікадзе.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
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Николай Водяной #551433
показати весь коментар15.07.2025 00:21 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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