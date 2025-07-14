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Російський загарбник тікає від дрона-камікадзе, який все-таки долітає до нього та нищить. ВIДЕО

Бійці батальйону 20-го окремого полку безпілотних систем К-2 ліквідували російського загарбника ударом дрона-камікадзе.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Також дивіться: Нацгвардійці за тиждень уразили танк, броньовану техніку, артилерійські системи та РСЗВ росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18190) ліквідація (4215)


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***************,від українців не втічеш,падло...
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15.07.2025 00:21 Відповісти
пагіб за іпатєчєства.
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15.07.2025 02:40 Відповісти
Отже, на ліквідацію одного орка потрібно 2-і фпвішки (знерухомити і добити), коштують менше тисячі баксів. Треба вийти з ВООЗ, яка підтримує війну Х-уйла, а ми платимо до неї внески, з 2026 року на 20% відсотків більше, на зекономлені кошти, які фактично платимо ворожій організації, можна буде закупити майже 2 тисячі дронів.
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15.07.2025 06:36 Відповісти
Харашо, чьто ножку успєл пєрєвязать!
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15.07.2025 06:43 Відповісти
Успел повязать жгут от насморка
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15.07.2025 12:42 Відповісти
 
 