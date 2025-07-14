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Новини Відео Ситуація на фронті
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Нацгвардійці за тиждень уразили танк, броньовану техніку, артилерійські системи та РСЗВ росіян. ВIДЕО

За минулий тиждень підрозділи Національної гвардії уразили по всій лінії фронту 35 бліндажів та скупчення особового складу противника, понад десяток ворожих складів та десятки одиниць різної техніки.

Про це у понеділок, розповів командувач НГУ Олександр Півненко, опублікувавши відеодобірку з роботою операторів БПЛА бригади "Хартія", інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, за вказаний період нацгвардійці також знищили:1 танк, 7 одиниць броньованої техніки, 40 одиниць автомобільної техніки, 8 артилерійських систем, 13 складів БК/ПММ, 1 РСЗВ.

Також дивіться: Бійці 3 ОШБр виявили та знищили танки, САУ "Нона", БМП та ремонтно-евакуаційну машину окупантів. ВIДЕО

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