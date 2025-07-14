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Новини Відео Ситуація на фронті
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Бійці 3 ОШБр виявили та знищили танки, САУ "Нона", БМП та ремонтно-евакуаційну машину окупантів. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади виявили та знищили танки, розтрощили квадроцикл, ремонтно-евакуаційну машину та залетіли впритул до САУ "Нона". 

Також воїни атакували ЛАТи, вантажівки та бойові машини противника, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (18180) знищення (7793) 3 Окрема штурмова бригада (475)


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