Бійці 3 ОШБр виявили та знищили танки, САУ "Нона", БМП та ремонтно-евакуаційну машину окупантів. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади виявили та знищили танки, розтрощили квадроцикл, ремонтно-евакуаційну машину та залетіли впритул до САУ "Нона".
Також воїни атакували ЛАТи, вантажівки та бойові машини противника, інформує Цензор.НЕТ.
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