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Бійці ССО здійснили успішний наліт в тилу противника, ліквідували окупантів, а одного - полонили. ВIДЕО

Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України здійснили успішний наліт на позицію ворога поблизу кордону з Росією.

Воїни ССО зайшли в тил противника та провели спеціальні дії, в результаті було знищено ворожу живу силу, а також один окупант — взятий у полон. Без втрат з нашого боку, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (18180) знищення (7793) ССО (540)


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Поки хтось базікає, хлопці роблять свою героїчну справу.
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14.07.2025 19:39 Відповісти
Ще й на узком язикє базікає.
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14.07.2025 19:56 Відповісти
Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!
смерть московітам з *******!
Слава Україні!
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14.07.2025 19:57 Відповісти
 
 