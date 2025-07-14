Бійці ССО здійснили успішний наліт в тилу противника, ліквідували окупантів, а одного - полонили. ВIДЕО

Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України здійснили успішний наліт на позицію ворога поблизу кордону з Росією.

Воїни ССО зайшли в тил противника та провели спеціальні дії, в результаті було знищено ворожу живу силу, а також один окупант — взятий у полон. Без втрат з нашого боку, інформує Цензор.НЕТ.

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