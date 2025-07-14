Прикордонники уразили 10 укриттів, 3 бліндажі, 2 мінометні розрахунки, квадроцикл росіян на Курщині. ВIДЕО
На Курському напрямку оператори бойових дронів РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону уразили командний пункт противника, 10 укриттів, 3 бліндажі, 2 мінометні розрахунки, квадроцикл, камеру спостереження, виносну антену пілотів FPV-дронів.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, опублікувавши відео, інформує Цензор.НЕТ.
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