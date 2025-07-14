Пограничники поразили 10 укрытий, 3 блиндажа, 2 минометных расчета, квадроцикл россиян на Курщине. ВИДЕО
На Курском направлении операторы боевых дронов РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда поразили командный пункт противника, 10 укрытий, 3 блиндажа, 2 минометных расчета, квадроцикл, камеру наблюдения, выносную антенну пилотов FPV-дронов.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, опубликовав видео, информирует Цензор.НЕТ.
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