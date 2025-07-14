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Пограничники поразили 10 укрытий, 3 блиндажа, 2 минометных расчета, квадроцикл россиян на Курщине. ВИДЕО

На Курском направлении операторы боевых дронов РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда поразили командный пункт противника, 10 укрытий, 3 блиндажа, 2 минометных расчета, квадроцикл, камеру наблюдения, выносную антенну пилотов FPV-дронов.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, опубликовав видео, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (20030) Госпогранслужба (6678) уничтожение (7480)


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