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Воины 5 ОШБр уничтожили два орудия россиян, два транспортных средства и ликвидировали живую силу противника. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Краматорском направлении уничтожили два орудия россиян, два транспортных средства и ликвидировали живую силу противника.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наши штурмовики ликвидировали оккупантов, которые засели в укрытии: "Выходите, потому что мы разобьем эту трубу". ВИДЕО

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армия РФ (20030) ликвидация (3825) 5 ОШБр (123)


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