Воины 5 ОШБр уничтожили два орудия россиян, два транспортных средства и ликвидировали живую силу противника. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Краматорском направлении уничтожили два орудия россиян, два транспортных средства и ликвидировали живую силу противника.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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