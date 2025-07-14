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Наши штурмовики ликвидировали оккупантов, которые засели в укрытии: "Выходите, а то мы разъ#бем эту трубу". ВИДЕО
На Торецком направлении пехотинцы бригады "Хищник" ликвидировали группу российских захватчиков, которые засели в бетонной трубе и отказались сдаваться в плен.
О деталях зачистки, снятой от первого лица, рассказали на странице бригады "Хищник" Департамента патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
"Русня засела в "норе", но не захотела сдаваться", - говорится в сообщении.
После ультиматума, "в ход пошли гранаты", в результате чего позиция врага была уничтожена.
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