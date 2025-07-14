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Наши штурмовики ликвидировали оккупантов, которые засели в укрытии: "Выходите, а то мы разъ#бем эту трубу". ВИДЕО

На Торецком направлении пехотинцы бригады "Хищник" ликвидировали группу российских захватчиков, которые засели в бетонной трубе и отказались сдаваться в плен.

О деталях зачистки, снятой от первого лица, рассказали на странице бригады "Хищник" Департамента патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Русня засела в "норе", но не захотела сдаваться", - говорится в сообщении.

После ультиматума, "в ход пошли гранаты", в результате чего позиция врага была уничтожена.

Также смотрите: Воины 5 ОШБр атаковали дронами-камикадзе вражеское укрытие: личный состав противника ликвидирован. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20030) Нацполиция (16630) уничтожение (7480)


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Труба діло
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14.07.2025 16:39 Ответить
*******@м рашистським не сказали, що лади вже закінчилися, і за трупака, тепер дають пакет пельменів та в кращому випадку машину вугілля, бо за їх же кацапською статистикою, ще до війни, повідомлялось, що в країні нафтобензоколонки не опалюються будинки у 40 відсотків населення.
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14.07.2025 16:40 Ответить
Свіженькі "трубні денчики")))
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14.07.2025 16:44 Ответить
Смачно здохли ***************..
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14.07.2025 16:48 Ответить
Вправно діють! Респект!
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14.07.2025 17:11 Ответить
А главное всё как ОБСЕ требует и Женевская конвенция. Предложили сдаться. Через 5 секунд открыли огонь. А шо? Всё равно знаем что русские не сдаются.
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14.07.2025 17:33 Ответить
Це що, не можна було знайти трубу на московії, що аж в Україну прийшли?
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14.07.2025 17:18 Ответить
Воюють завзято, з вогоньком! Наснаги їм, і хай Бог береже наших захисників!
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14.07.2025 17:25 Ответить
"Дни Трубиных"
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14.07.2025 18:09 Ответить
 
 