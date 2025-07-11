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Воины 5-й ОШБр атаковали дронами-камикадзе вражеское укрытие: личный состав противника ликвидирован. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили пехоту противника. Операторы FPV-дронов обнаружили и атаковали россиян, в том числе и группу, которая пряталась в укрытии.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (20009) ликвидация (3814) 5 ОШБр (122)


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