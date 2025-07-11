Воїни 5 ОШБр атакували дронами-камікадзе вороже укриття: особовий склад противника ліквідовано. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили піхоту противника. Оператори FPV-дронів виявили та атакували росіян, зокрема й групу, що ховалась в укритті.

Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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