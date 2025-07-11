Бійці 3 ОШБр встановили рекорд та збили у небі 268 ворожих безпілотників лише за місяць. ВIДЕО
У червні Зенітний ракетно-артилерійський дивізіон 3-ої окремої штурмової бригади встановив новий рекорд серед лінійних бригад Сухопутних військ ЗСУ — 268 збитих ворожих безпілотників.
Серед уражених цілей — 83 ударні дрони, зокрема: 27 "Shahed", 3 "Lancet", 52 "Молнія" та 1 "КУБ". Також знищено 6 розвідувальних БпЛА: 2 "ZALA", 2 "Supercam", 1 "Тахіон" і 1 "Орлан", інформує Цензор.НЕТ.
Окрема категорія — 179 малогабаритних апаратів, які противник активно застосовував для спостереження, коригування вогню та атак на позиції українських військ.
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