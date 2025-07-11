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Бойцы 3-й ОШБр установили рекорд и сбили в небе 268 вражеских беспилотников всего за месяц. ВИДЕО

В июне Зенитный ракетно-артиллерийский дивизион 3-й отдельной штурмовой бригады установил новый рекорд среди линейных бригад Сухопутных войск ВСУ - 268 сбитых вражеских беспилотников.

Среди пораженных целей - 83 ударные дроны, в частности: 27 "Shahed", 3 "Lancet", 52 "Молния" и 1 "КУБ". Также уничтожено 6 разведывательных БпЛА: 2 "ZALA", 2 "Supercam", 1 "Тахион" и 1 "Орлан", информирует Цензор.НЕТ.

Отдельная категория - 179 малогабаритных аппаратов, которые противник активно применял для наблюдения, корректировки огня и атак на позиции украинских войск.

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Автор: 

армия РФ (20009) уничтожение (7464) 3-я Отдельная штурмовая бригада (462)


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Красунчеки.
Просто більш нічого написати.
Хіба що лише Дуже Дякую!
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11.07.2025 22:54 Ответить
 
 