Нацгвардейцы уничтожили корейскую систему залпового огня "Type 75" на Купянском направлении. ВИДЕО
Бойцы Первой президентской бригады "Буревій" Национальной гвардии уничтожили северокорейскую реактивную систему залпового огня Type 75 на Купянском направлении.
Видео было обнародовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты на северокорейской экзотике выехали на позицию, чтобы работать, но первыми отработали пилоты "Буревія". Удар быстрый, результат - ожидаемый: еще одна "редкость" уничтожена", - прокомментировали видео в бригаде.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий11.07.2025 21:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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