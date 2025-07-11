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Нацгвардейцы уничтожили корейскую систему залпового огня "Type 75" на Купянском направлении. ВИДЕО

Бойцы Первой президентской бригады "Буревій" Национальной гвардии уничтожили северокорейскую реактивную систему залпового огня Type 75 на Купянском направлении.

Видео было обнародовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты на северокорейской экзотике выехали на позицию, чтобы работать, но первыми отработали пилоты "Буревія". Удар быстрый, результат - ожидаемый: еще одна "редкость" уничтожена", - прокомментировали видео в бригаде.

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Автор: 

армия РФ (20009) ликвидация (3814) Национальная гвардия (2187)


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Вісь, убивць Українців, працює не так, як Трамп, уже пів року дупу чеше, щоб прутіна задовольнити!!!
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11.07.2025 21:40 Ответить
 
 