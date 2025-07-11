Оккупант забирает вещи у раненого сообщника, хлопает его по груди и уходит, оставив друга умирать. ВИДЕО

Бойцы 3-го механизированного батальона 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода обнародовали видеозапись, которая демонстрирует характерное поведение российских штурмовых подразделений во время боевых действий на Торецком направлении.

На записи видно, как двое вражеских штурмовиков движутся вдоль лесополосы, пытаясь спрятаться под деревьями после приближения украинского дрона-камикадзе. Один из оккупантов был поражен - по предварительным данным, с серьезными ранениями конечностей, информирует Цензор.НЕТ.

После короткого периода ожидания к нему подошел другой военнослужащий РФ. Однако вместо оказания помощи он лишь забрал у раненого некоторые вещи, похлопал его по груди и оставил на месте.

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