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Оккупант забирает вещи у раненого сообщника, хлопает его по груди и уходит, оставив друга умирать. ВИДЕО

Бойцы 3-го механизированного батальона 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода обнародовали видеозапись, которая демонстрирует характерное поведение российских штурмовых подразделений во время боевых действий на Торецком направлении.

На записи видно, как двое вражеских штурмовиков движутся вдоль лесополосы, пытаясь спрятаться под деревьями после приближения украинского дрона-камикадзе. Один из оккупантов был поражен - по предварительным данным, с серьезными ранениями конечностей, информирует Цензор.НЕТ.

После короткого периода ожидания к нему подошел другой военнослужащий РФ. Однако вместо оказания помощи он лишь забрал у раненого некоторые вещи, похлопал его по груди и оставил на месте.

Также смотрите: На Южно-Слобожанском направлении горит здание, в котором скрываются российские солдаты. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20009) ликвидация (3814) 28 отдельная механизированная бригада (192)


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Топ комментарии
+7
" да, ног нет, но ты держись! удачи и хорошего настроения!" )
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11.07.2025 20:25 Ответить
+4
Друх, таваріщ і брат..?? Добре ще, що не зґвалтував, по московським традиціям…
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11.07.2025 20:21 Ответить
+4
фпвіхи злякався,не встав,пішов іншому братішкє в рот давати
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11.07.2025 20:25 Ответить
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Друх, таваріщ і брат..?? Добре ще, що не зґвалтував, по московським традиціям…
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11.07.2025 20:21 Ответить
фпвіхи злякався,не встав,пішов іншому братішкє в рот давати
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11.07.2025 20:25 Ответить
Так. В таких випадках в них роблять "Гойду!".
Ну нічого. Його охлабистін отгойдає коли притягнуть труп.
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11.07.2025 21:19 Ответить
" да, ног нет, но ты держись! удачи и хорошего настроения!" )
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11.07.2025 20:25 Ответить
Ну чАво ж дАбру прАпАдать...
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11.07.2025 21:12 Ответить
Русские своих не бросают 🤣🤣🤣
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11.07.2025 20:28 Ответить
Класно на удар зайшов😀😀😀
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11.07.2025 20:34 Ответить
- Ти ета, братуха, дєржись. Ну я пашол.
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11.07.2025 20:45 Ответить
Забув ще рукі відрізати щоб телефон з паролями від банківської картки розблокувати
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11.07.2025 20:47 Ответить
Если друг попал в беду я его мелом обведу..
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11.07.2025 20:53 Ответить
Мой товарищ, в предсмертной агонии
Не зови понапрасну друзей
Дай ка лучше погрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей
Ты не плач, не стони - ты не маленький
Ты не ранен - ты просто убит
Дай на память сниму с тебя валенки
Нам ещё отступать предстоит (с)
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11.07.2025 20:54 Ответить
Духовниє скрєпи срускіх вітязєй.
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11.07.2025 20:57 Ответить
 
 