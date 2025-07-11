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Оккупант забирает вещи у раненого сообщника, хлопает его по груди и уходит, оставив друга умирать. ВИДЕО
Бойцы 3-го механизированного батальона 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода обнародовали видеозапись, которая демонстрирует характерное поведение российских штурмовых подразделений во время боевых действий на Торецком направлении.
На записи видно, как двое вражеских штурмовиков движутся вдоль лесополосы, пытаясь спрятаться под деревьями после приближения украинского дрона-камикадзе. Один из оккупантов был поражен - по предварительным данным, с серьезными ранениями конечностей, информирует Цензор.НЕТ.
После короткого периода ожидания к нему подошел другой военнослужащий РФ. Однако вместо оказания помощи он лишь забрал у раненого некоторые вещи, похлопал его по груди и оставил на месте.
Топ комментарии
+7 Fjall_Raven
показать весь комментарий11.07.2025 20:25 Ответить Ссылка
+4 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий11.07.2025 20:21 Ответить Ссылка
+4 Юрій #592310
показать весь комментарий11.07.2025 20:25 Ответить Ссылка
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Не зови понапрасну друзей
Дай ка лучше погрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей
Ты не плач, не стони - ты не маленький
Ты не ранен - ты просто убит
Дай на память сниму с тебя валенки
Нам ещё отступать предстоит (с)