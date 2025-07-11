УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10133 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
3 900 12

Окупант забирає речі у пораненого поплічника, плескає його по грудях та покидає, залишивши друга на смерть. ВIДЕО

Бійці 3-го механізованого батальйону 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу оприлюднили відеозапис, який демонструє характерну поведінку російських штурмових підрозділів під час бойових дій на Торецькому напрямку.

На записі видно, як двоє ворожих штурмовиків рухаються вздовж лісосмуги, намагаючись сховатися під деревами після наближення українського дрона-камікадзе. Один із окупантів був уражений - за попередніми даними, із серйозними пораненнями кінцівок, інформує Цензор.НЕТ.

Після короткого періоду очікування до нього підійшов інший військовослужбовець РФ. Однак замість надання допомоги він лише забрав у пораненого деякі речі, поплескав його по грудях і залишив на місці.

Також дивіться: На Південно-Слобожанському напрямку горить будівля, в якій переховуються російські солдати. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18159) ліквідація (4198) 28 окрема механізована бригада (193)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
" да, ног нет, но ты держись! удачи и хорошего настроения!" )
показати весь коментар
11.07.2025 20:25 Відповісти
+4
Друх, таваріщ і брат..?? Добре ще, що не зґвалтував, по московським традиціям…
показати весь коментар
11.07.2025 20:21 Відповісти
+4
фпвіхи злякався,не встав,пішов іншому братішкє в рот давати
показати весь коментар
11.07.2025 20:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Друх, таваріщ і брат..?? Добре ще, що не зґвалтував, по московським традиціям…
показати весь коментар
11.07.2025 20:21 Відповісти
фпвіхи злякався,не встав,пішов іншому братішкє в рот давати
показати весь коментар
11.07.2025 20:25 Відповісти
Так. В таких випадках в них роблять "Гойду!".
Ну нічого. Його охлабистін отгойдає коли притягнуть труп.
показати весь коментар
11.07.2025 21:19 Відповісти
" да, ног нет, но ты держись! удачи и хорошего настроения!" )
показати весь коментар
11.07.2025 20:25 Відповісти
Ну чАво ж дАбру прАпАдать...
показати весь коментар
11.07.2025 21:12 Відповісти
Русские своих не бросают 🤣🤣🤣
показати весь коментар
11.07.2025 20:28 Відповісти
Класно на удар зайшов😀😀😀
показати весь коментар
11.07.2025 20:34 Відповісти
- Ти ета, братуха, дєржись. Ну я пашол.
показати весь коментар
11.07.2025 20:45 Відповісти
Забув ще рукі відрізати щоб телефон з паролями від банківської картки розблокувати
показати весь коментар
11.07.2025 20:47 Відповісти
Если друг попал в беду я его мелом обведу..
показати весь коментар
11.07.2025 20:53 Відповісти
Мой товарищ, в предсмертной агонии
Не зови понапрасну друзей
Дай ка лучше погрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей
Ты не плач, не стони - ты не маленький
Ты не ранен - ты просто убит
Дай на память сниму с тебя валенки
Нам ещё отступать предстоит (с)
показати весь коментар
11.07.2025 20:54 Відповісти
Духовниє скрєпи срускіх вітязєй.
показати весь коментар
11.07.2025 20:57 Відповісти
 
 