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Окупант забирає речі у пораненого поплічника, плескає його по грудях та покидає, залишивши друга на смерть. ВIДЕО
Бійці 3-го механізованого батальйону 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу оприлюднили відеозапис, який демонструє характерну поведінку російських штурмових підрозділів під час бойових дій на Торецькому напрямку.
На записі видно, як двоє ворожих штурмовиків рухаються вздовж лісосмуги, намагаючись сховатися під деревами після наближення українського дрона-камікадзе. Один із окупантів був уражений - за попередніми даними, із серйозними пораненнями кінцівок, інформує Цензор.НЕТ.
Після короткого періоду очікування до нього підійшов інший військовослужбовець РФ. Однак замість надання допомоги він лише забрав у пораненого деякі речі, поплескав його по грудях і залишив на місці.
Топ коментарі
+7 Fjall_Raven
показати весь коментар11.07.2025 20:25 Відповісти Посилання
+4 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар11.07.2025 20:21 Відповісти Посилання
+4 Юрій #592310
показати весь коментар11.07.2025 20:25 Відповісти Посилання
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