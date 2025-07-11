На Південно-Слобожанському напрямку горить будівля, в якій переховуються російські солдати. ВIДЕО

Підрозділ розвідки та ударних безпілотних авіаційних комплексів "Стрікс" Харківського прикордонного загону ефективно відпрацював по ворожих об'єктах на Південно-Слобожанському напрямку.

В результаті роботи операторів ударних дронів було знищено дві автівки противника, одна з яких перевозила боєкомплект. Також ліквідовано антену зв’язку, польовий склад із паливно-мастильними матеріалами, дві позиції противника та два захисні укриття, інформує Цензор.НЕТ.

Кульмінацією операції стало знищення ворожої піхоти, яка перебувала в зоні ураження.

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