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На Південно-Слобожанському напрямку горить будівля, в якій переховуються російські солдати. ВIДЕО
Підрозділ розвідки та ударних безпілотних авіаційних комплексів "Стрікс" Харківського прикордонного загону ефективно відпрацював по ворожих об'єктах на Південно-Слобожанському напрямку.
В результаті роботи операторів ударних дронів було знищено дві автівки противника, одна з яких перевозила боєкомплект. Також ліквідовано антену зв’язку, польовий склад із паливно-мастильними матеріалами, дві позиції противника та два захисні укриття, інформує Цензор.НЕТ.
Кульмінацією операції стало знищення ворожої піхоти, яка перебувала в зоні ураження.
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