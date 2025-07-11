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На Южно-Слобожанском направлении горит здание, в котором скрываются российские солдаты. ВИДЕО

Подразделение разведки и ударных беспилотных авиационных комплексов "Стрикс" Харьковского пограничного отряда эффективно отработало по вражеским объектам на Южно-Слобожанском направлении.

Вследствие работы операторов ударных дронов было уничтожено две машины противника, одна из которых перевозила боекомплект. Также ликвидированы антенна связи, полевой склад с горюче-смазочными материалами, две позиции противника и два защитных укрытия, информирует Цензор.НЕТ.

Кульминацией операции стало уничтожение вражеской пехоты, которая находилась в зоне поражения.

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Автор: 

армия РФ (20009) Госпогранслужба (6675) уничтожение (7464)


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