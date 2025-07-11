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Украинский воин уничтожил трех россиян прицельным огнем, а еще одного ликвидировал в рукопашной схватке. ВИДЕО

26 января 2025 года в Волчанске на Харьковщине украинский воин Виктор Алупой, пехотинец 42-го отдельного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, с позывным "Марсель" во время первого боевого выхода уничтожил вражескую штурмовую группу, вступив в рукопашный бой несмотря на многочисленные ранения.

Позиция Виктора - укрепление с позывным "Искра" - оказалась под атакой четырех российских штурмовиков. Трех захватчиков он уничтожил прицельным огнем из стрелкового оружия, однако один из них прорвался в здание. В критический момент, когда автомат бойца заклинило, между ним и врагом началась рукопашная схватка. Несмотря на ножевое ранение, Виктор сумел захватить оружие противника и ликвидировать его, информирует Цензор.НЕТ.

После боя раненого "Марселя" должны были эвакуировать, но враг нанес удар с FPV-дрона, попав ему в ногу. Несмотря на еще одно серьезное ранение боец самостоятельно преодолел разрушенный мост через реку и прошел несколько километров на костылях, чтобы добраться до безопасной зоны.

Смотрите: Российские захватчики дали деру, пытаясь спастись от дронов-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

57 отдельная мотопехотная бригада (104) Волчанск (421) Харьковская область (1249) Чугуевский район (166)


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Козак ❤️ !!!
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11.07.2025 18:47 Ответить
Такі Українці, мають перебувати на посадах, в Урядовому кварталі та органах державного управління, а не оті йолопи, з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ, з 2019 року, що то вагнерівців злили ******, то Україну зливають!!
Слава Україні!
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11.07.2025 18:47 Ответить
Бажаю щоби всі!!!!
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11.07.2025 18:48 Ответить
Это вам не кино со Сталлоне
Это настоящий РОКИ!
КРУТОЙ МУЖИК!!!
Респектище!!!
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11.07.2025 18:53 Ответить
 
 