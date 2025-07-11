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Российские захватчики удирали, пытаясь спастись от дронов-камикадзе. ВИДЕО
Бойцы батальона беспилотных систем 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко атаковали российских захватчиков дронами-камикадзе.
Видео боевой работы было обнародовано на канале батальона, сообщает Цензор.НЕТ.
Захватчики при приближении наших беспилотников бросались наутек, но ни одному россиянину не удалось спастись.
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Но есть ньюанс-трусы целые,а вот ногу по самую жопу оторвал дрон.Дон.