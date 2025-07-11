РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10426 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
1 281 7

Российские захватчики удирали, пытаясь спастись от дронов-камикадзе. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко атаковали российских захватчиков дронами-камикадзе.

Видео боевой работы было обнародовано на канале батальона, сообщает Цензор.НЕТ.

Захватчики при приближении наших беспилотников бросались наутек, но ни одному россиянину не удалось спастись.

Также смотрите: Украинский дрон-камикадзе уничтожил ЗГРК "Панцирь-С1" оккупантов, стоимостью $14 миллионов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20009) ликвидация (3814) 110 отдельная механизированная бригада (117)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фізпідготовка підвела!
показать весь комментарий
11.07.2025 17:46 Ответить
Атважниє войні расєї. Храбро пєрєгруппіровивалісь в тил, а труслівиє хахли гналісь за німі с крікамі "та куди ж ви су*?:%;ки"!
показать весь комментарий
11.07.2025 17:49 Ответить
Єто зачем он трусы снял? Сделать фейк будто его дрон изнасиловал в очко?
показать весь комментарий
11.07.2025 18:21 Ответить
копирует распятого мальчика)
показать весь комментарий
11.07.2025 18:48 Ответить
Со страху подумал,что за ним кадыровцы из заградотряда гонятся,вот и снял сам,что бы в спешке не порвали.
Но есть ньюанс-трусы целые,а вот ногу по самую жопу оторвал дрон.Дон.
показать весь комментарий
11.07.2025 18:54 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2025 18:50 Ответить
Чудове кіно. Покращує настрій. Авторам -Оскара за видатну документалку.
показать весь комментарий
11.07.2025 18:54 Ответить
 
 