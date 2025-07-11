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Російські загарбники дали драпака, намагаючись врятуватися від дронів-камікадзе. ВIДЕО
Бійці батальйону безпілотних систем 110-ої окремої механізованої бригади імені Марка Безручка атакували російських загарбників дронами-камікадзе.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі батальйону, повідомляє Цензор.НЕТ.
Загарбники при наближенні наших безпілотників кидалися навтьоки, але жодному росіянину не вдалося врятуватися.
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Но есть ньюанс-трусы целые,а вот ногу по самую жопу оторвал дрон.Дон.