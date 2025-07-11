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Російські загарбники дали драпака, намагаючись врятуватися від дронів-камікадзе. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем 110-ої окремої механізованої бригади імені Марка Безручка атакували російських загарбників дронами-камікадзе.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі батальйону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загарбники при наближенні наших безпілотників кидалися навтьоки, але жодному росіянину не вдалося врятуватися.

Також дивіться: Український дрон-камікадзе знищив ЗГРК "Панцирь-С1" окупантів, вартістю $14 мільйонів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18159) ліквідація (4198) 110 окрема механізована бригада (119)


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Фізпідготовка підвела!
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11.07.2025 17:46 Відповісти
Атважниє войні расєї. Храбро пєрєгруппіровивалісь в тил, а труслівиє хахли гналісь за німі с крікамі "та куди ж ви су*?:%;ки"!
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11.07.2025 17:49 Відповісти
Єто зачем он трусы снял? Сделать фейк будто его дрон изнасиловал в очко?
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11.07.2025 18:21 Відповісти
копирует распятого мальчика)
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11.07.2025 18:48 Відповісти
Со страху подумал,что за ним кадыровцы из заградотряда гонятся,вот и снял сам,что бы в спешке не порвали.
Но есть ньюанс-трусы целые,а вот ногу по самую жопу оторвал дрон.Дон.
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11.07.2025 18:54 Відповісти
Цю картину, «как упоїтєльні на московії хлєба», мабуть, прутін Трампу і подарував?
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11.07.2025 19:04 Відповісти
Чудове кіно. Покращує настрій. Авторам -Оскара за видатну документалку.
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11.07.2025 18:54 Відповісти
Прутін з Матвієнко, зробили оркам предОплату, за послуги, які вони отримали, від Українців!! Зеленський, з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ, не мають до цього, жодного відношення!! Вони ж, рецедивісти-ухилянти!!
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11.07.2025 19:08 Відповісти
 
 