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Український дрон-камікадзе знищив ЗГРК "Панцирь-С1" окупантів, вартістю $14 мільйонів. ВIДЕО
Екіпажі 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" вивели з ладу самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь–С1" противника.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі полку, повідомляє Цензор.НЕТ.
ЗГРК "Панцирь-С1" — це ворожа система ППО, вартість якої близько $14 мільйонів. Також наші пілоти уразили танк, БТР й бойову броньовану машину росіян.
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Den Dionys
показати весь коментар11.07.2025 16:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
tit sveet
показати весь коментар11.07.2025 17:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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