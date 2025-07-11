УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10059 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
1 982 2

Український дрон-камікадзе знищив ЗГРК "Панцирь-С1" окупантів, вартістю $14 мільйонів. ВIДЕО

Екіпажі 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" вивели з ладу самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь–С1" противника.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі полку, повідомляє Цензор.НЕТ.

ЗГРК "Панцирь-С1" — це ворожа система ППО, вартість якої близько $14 мільйонів. Також наші пілоти уразили танк, БТР й бойову броньовану машину росіян.

Також дивіться: Російський "цар"-танк із саморобним антидроновим захистом та мінним тралом на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18159) ППО (3379) танк (2099) знищення (7776) БТР (285) ББМ (29)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо ви нам постійно пишите скільки то лайно коштує? Ми його не купляли
показати весь коментар
11.07.2025 16:18 Відповісти
Розумієш, хтось на виробництві нового такого лайна має отримувати зарплатню, пільги, його треба доставити залізницею, у багатьох випадках обслуга здихає, а її треба навчать. Це все плюс для нас. Погано, що воно коштує набагато менше 14 млн.дол.
показати весь коментар
11.07.2025 17:28 Відповісти
 
 