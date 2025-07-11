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Момент уничтожения ЗГРК "Панцирь-С1", предназначенного для противовоздушной обороны россиян, - его стоимость $14 миллионов. ВИДЕО
Экипажи 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" вывели из строя самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" противника.
Видео боевой работы было обнародовано на канале полка, сообщает Цензор.НЕТ.
ЗГРК "Панцирь-С1" - это вражеская система ПВО, стоимость которой около $14 миллионов. Также наши пилоты поразили танк, БТР и боевую бронированную машину.
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Den Dionys
показать весь комментарий11.07.2025 16:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
tit sveet
показать весь комментарий11.07.2025 17:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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