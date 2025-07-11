Момент уничтожения ЗГРК "Панцирь-С1", предназначенного для противовоздушной обороны россиян, - его стоимость $14 миллионов. ВИДЕО

Экипажи 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" вывели из строя самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" противника.

Видео боевой работы было обнародовано на канале полка, сообщает Цензор.НЕТ.

ЗГРК "Панцирь-С1" - это вражеская система ПВО, стоимость которой около $14 миллионов. Также наши пилоты поразили танк, БТР и боевую бронированную машину.

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