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Момент уничтожения ЗГРК "Панцирь-С1", предназначенного для противовоздушной обороны россиян, - его стоимость $14 миллионов. ВИДЕО

Экипажи 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" вывели из строя самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" противника.

Видео боевой работы было обнародовано на канале полка, сообщает Цензор.НЕТ.

ЗГРК "Панцирь-С1" - это вражеская система ПВО, стоимость которой около $14 миллионов. Также наши пилоты поразили танк, БТР и боевую бронированную машину.

Также смотрите: Российский "царь"-танк с самодельной антидроновой защитой и минным тралом на Торецком направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20009) ПВО (2936) танк (2288) уничтожение (7464) БТР (370) ББМ (29)


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Навіщо ви нам постійно пишите скільки то лайно коштує? Ми його не купляли
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11.07.2025 16:18 Ответить
Розумієш, хтось на виробництві нового такого лайна має отримувати зарплатню, пільги, його треба доставити залізницею, у багатьох випадках обслуга здихає, а її треба навчать. Це все плюс для нас. Погано, що воно коштує набагато менше 14 млн.дол.
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11.07.2025 17:28 Ответить
 
 