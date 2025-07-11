Российский "царь"-танк с самодельной антидроновой защитой и минным тралом на Торецком направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят российский танк, оборудованный самодельной антидроновой защитой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский "царь"-танк был заснят на Торецком направлении.

"Накануне бойцы 28-й отдельной механизированной бригады успешно отбили вражеский штурм на Торецком направлении, во время которого оккупанты задействовали так называемый "Царь-танк" с минным тралом, позволяющим расчищать путь для дальнейших штурмов, в том числе на мотоциклах. В сети опубликованы свежие кадры, на которых можно детально осмотреть монструозную технику противника. Для его уничтожения понадобилось около 60 FPV-дронов, ведь было крайне трудно найти уязвимое место", - говорится в комментарии к записи.

Читайте: Россия боится отправить свой главный танк "Армата" на войну, вероятно, из-за недостаточной эффективности, - СМИ

Смотрите: Из-за нехватки техники РФ возвращает в строй устаревшие танки Т-62, - ГУР