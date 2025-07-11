Российский "царь"-танк с самодельной антидроновой защитой и минным тралом на Торецком направлении. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят российский танк, оборудованный самодельной антидроновой защитой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский "царь"-танк был заснят на Торецком направлении.
"Накануне бойцы 28-й отдельной механизированной бригады успешно отбили вражеский штурм на Торецком направлении, во время которого оккупанты задействовали так называемый "Царь-танк" с минным тралом, позволяющим расчищать путь для дальнейших штурмов, в том числе на мотоциклах. В сети опубликованы свежие кадры, на которых можно детально осмотреть монструозную технику противника. Для его уничтожения понадобилось около 60 FPV-дронов, ведь было крайне трудно найти уязвимое место", - говорится в комментарии к записи.
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Один постріл з Джавеліну.
Але звісно набагато більше часу і роботу операторів.
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/07/11/7521193/
Або один Джавелін...
Я давно все це прочитав.
Це кумулятивна струя руйнується від потрапляння у екран.
А що би зруйнувати ударне ядро екран повинен бути набагато міцнішим.
У ході застосування джавелинів було багато випадків, коли ударне ядро прошибало як ДАХ танку, так і його ДНО!
І навіть ніякі додаткові мангали не захищали рашистський танк.
Схожість с кумулятивною струєю помічаєш ??
Дах танка 4-5см,того й пробива!!!
ЗАФІКСОВАНО багато випадків ПОДВІЙНОГО ПРОБИТТЯ (дах та дно) рашистський танків ударним ядром з ПТРК "Джавелін".
Факт. Точка!
Будеш сперечатися з РЕАЛЬНІСТЮ?
Це вже схоже психічний розлад.
Перевірся у психіатра.
Джавелін-зірка смерті,згоден
НАФІГА тисячі кілометрів дальності, коли ця бандура прямо перед тобою?
Середня ширина сірої зони 4-0.4 км.
А якщо кацапи тралять міни, то це у зоні прямої наводки від наших позицій.
Інакше, вони би просто познімали усі міни саперами.
Знімаються міни і їх саперами, і нашими саперами, і повторно використовуються.
І у ночі, тихесенько постійно йде розміновування - прокладання проходів у мінних полях.
Суміш можна додавати...
"Підривач МВД-62 двохтактовий, спрацьовує від двух натискань, які йдуть одне за одним за термін не більше однієї секунди. В з'язку з цим, він має підвищену стійкість до каткових мінних тралів та підриву зарядів розмінування. Тобто, він спрацьовує під другим катком танка або колесом БТР."
і все ж таки скільки тупої дурі у московитів дивлячись на те яке лайно вони кліпають і пруть далі на смерть