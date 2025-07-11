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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Российский "царь"-танк с самодельной антидроновой защитой и минным тралом на Торецком направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят российский танк, оборудованный самодельной антидроновой защитой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский "царь"-танк был заснят на Торецком направлении.

"Накануне бойцы 28-й отдельной механизированной бригады успешно отбили вражеский штурм на Торецком направлении, во время которого оккупанты задействовали так называемый "Царь-танк" с минным тралом, позволяющим расчищать путь для дальнейших штурмов, в том числе на мотоциклах. В сети опубликованы свежие кадры, на которых можно детально осмотреть монструозную технику противника. Для его уничтожения понадобилось около 60 FPV-дронов, ведь было крайне трудно найти уязвимое место", - говорится в комментарии к записи.

Читайте: Россия боится отправить свой главный танк "Армата" на войну, вероятно, из-за недостаточной эффективности, - СМИ

Смотрите: Из-за нехватки техники РФ возвращает в строй устаревшие танки Т-62, - ГУР

Автор: 

армия РФ (20009) танк (2286)


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Топ комментарии
+10
Потрібні дрони з відповідною масою вибухівки.За три роки нічого такого не зробили,дякуючи потужному балаболу
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11.07.2025 10:32 Ответить
+9
"Для його знищення знадобилося близько 60 FPV-дронів" - я б не сказав, що дебіл....якщо це знищено тільки з 60ї спроби...
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11.07.2025 10:30 Ответить
+6
Тут багато дають порад.Там хлопці не дурні.Не завжди є під рукою засіб для знищення окремих цілей.Це на дивані і терміт і нановибухівка завжи є.Підбили і молодці,завдання виконали.
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11.07.2025 10:55 Ответить
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Фу, яка гидота
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11.07.2025 10:27 Ответить
Иван-дебил....
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11.07.2025 10:28 Ответить
"Для його знищення знадобилося близько 60 FPV-дронів" - я б не сказав, що дебіл....якщо це знищено тільки з 60ї спроби...
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11.07.2025 10:30 Ответить
Це свідчить про те, що артилерії немає. Взагалі.
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11.07.2025 10:54 Ответить
ну у нас или зрада или перемога.. рпг за 5 копеек вынесло б это русского багатыря...
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11.07.2025 10:59 Ответить
Жерсть...
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11.07.2025 10:29 Ответить
60 фпв на одну таку бандуру - це багато. Думаю хлопці шось придумають для зупинки таких бегемотів. Терміт якийсь скидувати чи хз...
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11.07.2025 10:32 Ответить
60 * 500 = 30 тис. у.о.
Один постріл з Джавеліну.

Але звісно набагато більше часу і роботу операторів.
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11.07.2025 10:40 Ответить
Я не мав на увазі гроші. Якшо порахувати вартість танка і всього "сараю" на ньому то і сто і мабудь тищу дронів буде дуже вигідно витратити. Тут більше дефіцит самих дронів і обмежена пропускна здатність операторів.
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11.07.2025 10:44 Ответить
Вартість однієї ракети Javelin коливається від 73 тисяч доларів до 250 тисяч доларів. Ціна може залежати від версії ракети та обсягів замовлення. Наприклад, у 2020 році ціна становила 72 тисячі доларів, а у 2021 - 76,4 тисячі доларів. Більш нові версії, як FGM-148F, можуть коштувати 245 тисяч доларів.
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11.07.2025 11:13 Ответить
"Стало очевидним, що сьогодні дешеві та масові озброєння здатні виснажувати дуже дорогу й потужну зброю." - Валерій Залужний

https://www.pravda.com.ua/columns/2025/07/11/7521193/
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11.07.2025 10:53 Ответить
Потрібні дрони з відповідною масою вибухівки.За три роки нічого такого не зробили,дякуючи потужному балаболу
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11.07.2025 10:32 Ответить
ті дрони і вибухові пристрої майструють неподалік лінії фронту, маю знайомого на фронті і він розказував що так повсюди, щось підкинули волонтери а щось самі майструють, особливо вибухівку розпилюючи снаряди
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11.07.2025 10:42 Ответить
а тих майстрів ще поліція тягає як в Житомирі
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11.07.2025 10:46 Ответить
Він вже згорів. Вчора було відео. Кажуть 60 дронів використали
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11.07.2025 11:40 Ответить
Навіщо? За 30 тис. доларів спалили цього франкінштерна, дешевше ніж постріл з джавеліна, який коштує 175-250 тис. доларів ( залежно від ракети).
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11.07.2025 12:18 Ответить
"Для його знищення знадобилося близько 60 FPV-дронів"
Або один Джавелін...
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11.07.2025 10:34 Ответить
ніфіга джавелін не знище ту вундервафлю
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11.07.2025 10:35 Ответить
Прошибе наскрізь та ще й у землю вглиб на метр мінімум.
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11.07.2025 10:48 Ответить
Там екрани і на рахунок прошибе-люта маячня.До того ж ще треба,щоб хтось той джавелін доніс до місця пострілу.
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11.07.2025 10:51 Ответить
Ударному ядру ПОФІГ на ті екрани.
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11.07.2025 10:52 Ответить
Ти хоть почитай літературу і не пиши дурниць.
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11.07.2025 11:01 Ответить
Ну так іди та ЧИТАЙ!
Я давно все це прочитав.
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11.07.2025 11:04 Ответить
Брехун!!Бо зав би,що екрани пробивну здатність наближають до нуля,оскільки ударне ядро після влучання в екран руйнується
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11.07.2025 11:10 Ответить
Типіл.
Це кумулятивна струя руйнується від потрапляння у екран.
А що би зруйнувати ударне ядро екран повинен бути набагато міцнішим.
У ході застосування джавелинів було багато випадків, коли ударне ядро прошибало як ДАХ танку, так і його ДНО!
І навіть ніякі додаткові мангали не захищали рашистський танк.
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11.07.2025 11:19 Ответить
До чого ж ти тупий!Ударне ядро - спеціальний тип уражальної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 бойової частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 артилерійського снаряда (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) міни), заснований на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82 кумулятивному ефекті дії **********. Формування ударного ядра здійснюється шляхом «вивертання» за допомогою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 вибухової речовини «кумулятивного» облицювання й подальшого його обтиснення в радіальному напрямку з отриманням компактного елемента.

Схожість с кумулятивною струєю помічаєш ??
Дах танка 4-5см,того й пробива!!!
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11.07.2025 11:40 Ответить
Ударне ядро це пластична маса,яка руйнується об перешкоди,це не фольфрамовий лом!
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11.07.2025 11:42 Ответить
Я тобі що, на суахілі пишу, що ти не розумієш?
ЗАФІКСОВАНО багато випадків ПОДВІЙНОГО ПРОБИТТЯ (дах та дно) рашистський танків ударним ядром з ПТРК "Джавелін".
Факт. Точка!
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11.07.2025 11:49 Ответить
Ну ти й телепень!!!Товщина даху і дна майже нікуя!!!Вундервавля посилена екранами сітками якраз таки,щоб подібною штукою важко було пробити.
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11.07.2025 11:54 Ответить
Я тобі написав, що, подвійне пробиття, це зафіксований ФАКТ.
Будеш сперечатися з РЕАЛЬНІСТЮ?
Це вже схоже психічний розлад.
Перевірся у психіатра.
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11.07.2025 12:16 Ответить
Я ж тобі барану написав,що твій факт можливий тільки малій товщині броні даху і дна!
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11.07.2025 12:20 Ответить
Невже ти такий дубовий??Тупе,нічого не читало на цю тему і несе дичину
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11.07.2025 12:21 Ответить
нема бажання баобабу щось донести до залізобетонного мозку.

Джавелін-зірка смерті,згоден
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11.07.2025 12:23 Ответить
Бронепробиття ударного ядра менша,чим у кумулятивної струї
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11.07.2025 11:59 Ответить
Кумулятивная струя разрушается при прохождении экрана, ударное ядро нет. Ему по барабану экраны. Ударное ядро формируется на расст. 1-1.5 от цели, а не на поверхности, как кум.струя и экраны от него не защищают, и сохраняет поражающую способность на расст. 30-40 метров.
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11.07.2025 12:15 Ответить
Дрони працюють на значній відстані.
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11.07.2025 10:39 Ответить
НАФІГА тисячі кілометрів дальності, коли ця бандура прямо перед тобою?
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11.07.2025 10:50 Ответить
Подивись відео Мадяра,на яких відстанях працюють дрони.
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11.07.2025 10:52 Ответить
Повторюю питання:
НАФІГА тисячі кілометрів дальності, коли ця бандура прямо перед тобою?
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11.07.2025 11:01 Ответить
Ти вася??Які тисячі кілометрів??Чому вона буде перед позицією.Десь там далеченько тралить поле для орків,щоб ближче підійти і не витрачати час на розмінування,яке може затянусь на неділлі
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11.07.2025 11:06 Ответить
Типіл.
Середня ширина сірої зони 4-0.4 км.
А якщо кацапи тралять міни, то це у зоні прямої наводки від наших позицій.
Інакше, вони би просто познімали усі міни саперами.
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11.07.2025 11:25 Ответить
Просто саперами ,ти клоун
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11.07.2025 11:33 Ответить
А ти гадав "у казку потрапив"?
Знімаються міни і їх саперами, і нашими саперами, і повторно використовуються.
І у ночі, тихесенько постійно йде розміновування - прокладання проходів у мінних полях.
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11.07.2025 11:37 Ответить
Це протимінний трал!!!!
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11.07.2025 11:07 Ответить
Бо бажано цю бандуру "прямо перед собою" не допускати. Бо кацапи цю бандуру теж прикривають своїми дронами, а щоб запустити Джавелін потрібно вийти на відкриту місцевість з ним і досить довгий час прицілюватись. Та й скільки у нас тих джавелінів...на кожну позицію не вистачить і близько...
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11.07.2025 10:55 Ответить
Поки 60 дронів запустиш, ця черепа...ха "до Києва" доповзе.
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11.07.2025 11:03 Ответить
Одна ракета з "Стугни" вирішила б усі проблеми, але то дефіціт.
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11.07.2025 10:36 Ответить
60 fpv це вже занадто, може краще по таким "красеням" працювати зверху напалмом, щоб аж шкварчало всередині, або ТМ з "баби Яги", щоб той захист розібрати?
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11.07.2025 10:36 Ответить
Помню раньше хвастались видео с дроном - "драконом", которым лесопосадки выжигали... Вот тут как раз бы пригодился такой.
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11.07.2025 10:41 Ответить
Це я ж про нього... Було б феєрично
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11.07.2025 10:43 Ответить
Штук 5 тандемных зарядов должно хватить и на такую вундервафлю
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11.07.2025 10:43 Ответить
для того він мавби під'їхати туди де його можна ними дістати, але краще цього не робити, палити їх по дорозі. мабуть десь продовбали в ньому дирку тоді туди залітів той що допалив, ну еіхто ж не знав що таке попадеться. але наприклад зверху скида на кілограм 5-10 вибухівки розібравби того мангала, а далі палити його
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11.07.2025 11:16 Ответить
Скидувати 5 літрові банки з горючкою, банки будуть лопатися, горючка розтікатися, а потім одним дроном підпалити!
Суміш можна додавати...
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11.07.2025 10:51 Ответить
Тєкстільноє іздєліє «Баба Яга».
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11.07.2025 10:37 Ответить
Царь пушка не стреляет, царь колокол не звонит, царь танк *********** 😁
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11.07.2025 10:41 Ответить
Що далі?
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11.07.2025 11:00 Ответить
Все! Підірвався на міні, добили дроном.
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11.07.2025 10:42 Ответить
Як він міг підірватися на міні, якшо в нього мінний трал спереду?
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11.07.2025 10:56 Ответить
Є різні варіанти, наприклад:
"Підривач МВД-62 двохтактовий, спрацьовує від двух натискань, які йдуть одне за одним за термін не більше однієї секунди. В з'язку з цим, він має підвищену стійкість до каткових мінних тралів та підриву зарядів розмінування. Тобто, він спрацьовує під другим катком танка або колесом БТР."
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11.07.2025 11:08 Ответить
Варвари та техніка.
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11.07.2025 10:49 Ответить
завжди дивувало чому на сараї не юзають дрони з "термітом" яким палили посадки.
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11.07.2025 10:51 Ответить
Тут багато дають порад.Там хлопці не дурні.Не завжди є під рукою засіб для знищення окремих цілей.Це на дивані і терміт і нановибухівка завжи є.Підбили і молодці,завдання виконали.
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11.07.2025 10:55 Ответить
підбили і це вже добре . важливо ще не дати відтягнути
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11.07.2025 11:03 Ответить
Баба яга з 120мм міною з першого одразу б поклала це лайно. Але вона не сковзь є .
і все ж таки скільки тупої дурі у московитів дивлячись на те яке лайно вони кліпають і пруть далі на смерть
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11.07.2025 11:17 Ответить
Может это лохматое сооружение ********* на руках переносят?
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11.07.2025 12:23 Ответить
 
 