Россия боится отправить свой главный танк "Армата" на войну, вероятно, из-за недостаточной эффективности, - СМИ
Спустя почти три с половиной года после вторжения в Украину Россия все еще не развернула свой новейший и "величайший" танк "Армата" на фронте даже на временной основе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The National Interest.
Короткое пребывание Т-14 "Армата" в войне, свидетельствует о том, что его боевой потенциал в лучшем случае является слабым. Вероятно, российские чиновники пытаются скрыть "Армату", опасаясь, что иностранные покупатели этой платформы не захотят покупать танк, если его истинные возможности (или их отсутствие) станут известны общественности.
В прошлом году генеральный директор российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов официально заявил, что ограниченная роль "Арматы" в Украине объясняется ее "высокой стоимостью". Он добавил, что этот танк является самым "революционным танком за последнее десятилетие", отметив, что "Армата, в общем, немного дорогая.
По функциональности он, конечно, намного превосходит существующие танки, но он слишком дорогой, поэтому армия вряд ли будет его сейчас использовать. Им проще купить такой же.
Однако если "Армата" действительно настолько эффективна, возникает закономерный вопрос: почему Москва не спешит применять ее в условиях реального конфликта, где каждый танк на счету?
С начала полномасштабного вторжения Россия, по данным открытого разведывательного трекера Oryx, вероятно, потеряла более 4 000 танков. Хотя получить точные цифры и оценки потерь военной техники в войне довольно сложно, видеозаписи и другие изображения, сделанные во время конфликта, свидетельствуют о том, что эта оценка, вероятно, близка к реальности. В 2024 году Международный институт стратегических исследований, базирующийся в Лондоне, подсчитал, что более половины современных российских танков было потеряно в войне, а примерно две трети инвентарного парка Т-80 было исчерпано.
Издание отмечает, что на бумаге Т-14 выглядит гораздо лучше своих предшественников - МТЛБ советских времен. Танк этой серии имеет толстую броневую защиту, взрывореактивную броню и систему активной защиты AFGHANIT, что повышает его живучесть. Т-14 оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой и башней, которая может выпускать до 45 боеприпасов. Хотя эти возможности вооружения и защитные меры делают Т-14 более грозным на бумаге, реальная ценность платформы может быть проверена лишь тогда, когда "Армата" будет фактически использована в бою.
Пока что "Армата" остается скорее символом амбиций, чем реальной силой на поле боя.
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особлива увага приділяється віслюкам
які нах.. армати...
краще розпродати танк і нехай вже покупець ризикує в бою аніж спробувати самому і втратити значну суму бо товар виявиться неякісним.
«Під час репетиції урочистого параду, присвяченому дню Перемоги у Німецько-радянській війні - 7 травня 2015 на Красній площі танк СрамОта зупинився навпроти Мавзолею і заглух. Вишєл Лєнін з мавзалєя і підняв червоний прапорець, що мало сигналізувати про виниклі проблеми[15]. Танк простояв протягом усієї репетиції параду, його причепили тросом до тягача і намагалися відбуксирувати.[16] ».
Царь Колакал
Царь Пушка
Царь Танк.
Бо так то, дійсно- всілякі цікаві теорії та припущення...розмірковування про причини. А цікаво кому з них, про що говорять мертві?