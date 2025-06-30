РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10075 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники
1 448 13

Россия боится отправить свой главный танк "Армата" на войну, вероятно, из-за недостаточной эффективности, - СМИ

Россия не использует танк Арамата

Спустя почти три с половиной года после вторжения в Украину Россия все еще не развернула свой новейший и "величайший" танк "Армата" на фронте даже на временной основе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The National Interest.

Короткое пребывание Т-14 "Армата" в войне, свидетельствует о том, что его боевой потенциал в лучшем случае является слабым. Вероятно, российские чиновники пытаются скрыть "Армату", опасаясь, что иностранные покупатели этой платформы не захотят покупать танк, если его истинные возможности (или их отсутствие) станут известны общественности.

В прошлом году генеральный директор российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов официально заявил, что ограниченная роль "Арматы" в Украине объясняется ее "высокой стоимостью". Он добавил, что этот танк является самым "революционным танком за последнее десятилетие", отметив, что "Армата, в общем, немного дорогая.

По функциональности он, конечно, намного превосходит существующие танки, но он слишком дорогой, поэтому армия вряд ли будет его сейчас использовать. Им проще купить такой же.

Однако если "Армата" действительно настолько эффективна, возникает закономерный вопрос: почему Москва не спешит применять ее в условиях реального конфликта, где каждый танк на счету?

С начала полномасштабного вторжения Россия, по данным открытого разведывательного трекера Oryx, вероятно, потеряла более 4 000 танков. Хотя получить точные цифры и оценки потерь военной техники в войне довольно сложно, видеозаписи и другие изображения, сделанные во время конфликта, свидетельствуют о том, что эта оценка, вероятно, близка к реальности. В 2024 году Международный институт стратегических исследований, базирующийся в Лондоне, подсчитал, что более половины современных российских танков было потеряно в войне, а примерно две трети инвентарного парка Т-80 было исчерпано.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за недостатка техники РФ возвращает в строй устаревшие танки Т-62, - ГУР

Издание отмечает, что на бумаге Т-14 выглядит гораздо лучше своих предшественников - МТЛБ советских времен. Танк этой серии имеет толстую броневую защиту, взрывореактивную броню и систему активной защиты AFGHANIT, что повышает его живучесть. Т-14 оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой и башней, которая может выпускать до 45 боеприпасов. Хотя эти возможности вооружения и защитные меры делают Т-14 более грозным на бумаге, реальная ценность платформы может быть проверена лишь тогда, когда "Армата" будет фактически использована в бою.

Пока что "Армата" остается скорее символом амбиций, чем реальной силой на поле боя.

Автор: 

армия РФ (19910) танк (2284)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
fpv дрон за 500$ всплакнул в сторонке....
показать весь комментарий
30.06.2025 12:15 Ответить
+2
показать весь комментарий
30.06.2025 12:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
fpv дрон за 500$ всплакнул в сторонке....
показать весь комментарий
30.06.2025 12:15 Ответить
Якщо він на параді загорівся, то до фронту точно не доїде
показать весь комментарий
30.06.2025 12:20 Ответить
у кацапських підарів у тренді віджаті моцики, скутери та мопеди, як щастить, то квадріки
особлива увага приділяється віслюкам
які нах.. армати...
показать весь комментарий
30.06.2025 12:20 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2025 12:25 Ответить
та третина а то і половина суми це націнка за іноваційність.
краще розпродати танк і нехай вже покупець ризикує в бою аніж спробувати самому і втратити значну суму бо товар виявиться неякісним.
показать весь комментарий
30.06.2025 12:27 Ответить
Що там розпродати?Монгольську електроніку?
«Під час репетиції урочистого параду, присвяченому дню Перемоги у Німецько-радянській війні - 7 травня 2015 на Красній площі танк СрамОта зупинився навпроти Мавзолею і заглух. Вишєл Лєнін з мавзалєя і підняв червоний прапорець, що мало сигналізувати про виниклі проблеми[15]. Танк простояв протягом усієї репетиції параду, його причепили тросом до тягача і намагалися відбуксирувати.[16] ».
показать весь комментарий
30.06.2025 12:48 Ответить
Все простіше. Його тупо немає.
показать весь комментарий
30.06.2025 12:34 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2025 12:36 Ответить
Царь ***** і тріада:

Царь Колакал
Царь Пушка
Царь Танк.
показать весь комментарий
30.06.2025 12:37 Ответить
Якщо клієнтам з нешинел інтирест вельми цікаво випробувати ту махіну, що ж, велкам. Мені воно геть не вперлось, втім, як і усім моїм знайомим. Лайна і так без міри.
Бо так то, дійсно- всілякі цікаві теорії та припущення...розмірковування про причини. А цікаво кому з них, про що говорять мертві?
показать весь комментарий
30.06.2025 12:38 Ответить
Не тому. Кацапи впевнені, що "Армата" не доїде.
показать весь комментарий
30.06.2025 12:42 Ответить
Здохне , як тільки з трала сповзе .
показать весь комментарий
30.06.2025 13:28 Ответить
 
 