Спустя почти три с половиной года после вторжения в Украину Россия все еще не развернула свой новейший и "величайший" танк "Армата" на фронте даже на временной основе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The National Interest.

Короткое пребывание Т-14 "Армата" в войне, свидетельствует о том, что его боевой потенциал в лучшем случае является слабым. Вероятно, российские чиновники пытаются скрыть "Армату", опасаясь, что иностранные покупатели этой платформы не захотят покупать танк, если его истинные возможности (или их отсутствие) станут известны общественности.

В прошлом году генеральный директор российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов официально заявил, что ограниченная роль "Арматы" в Украине объясняется ее "высокой стоимостью". Он добавил, что этот танк является самым "революционным танком за последнее десятилетие", отметив, что "Армата, в общем, немного дорогая.

По функциональности он, конечно, намного превосходит существующие танки, но он слишком дорогой, поэтому армия вряд ли будет его сейчас использовать. Им проще купить такой же.

Однако если "Армата" действительно настолько эффективна, возникает закономерный вопрос: почему Москва не спешит применять ее в условиях реального конфликта, где каждый танк на счету?

С начала полномасштабного вторжения Россия, по данным открытого разведывательного трекера Oryx, вероятно, потеряла более 4 000 танков. Хотя получить точные цифры и оценки потерь военной техники в войне довольно сложно, видеозаписи и другие изображения, сделанные во время конфликта, свидетельствуют о том, что эта оценка, вероятно, близка к реальности. В 2024 году Международный институт стратегических исследований, базирующийся в Лондоне, подсчитал, что более половины современных российских танков было потеряно в войне, а примерно две трети инвентарного парка Т-80 было исчерпано.

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Издание отмечает, что на бумаге Т-14 выглядит гораздо лучше своих предшественников - МТЛБ советских времен. Танк этой серии имеет толстую броневую защиту, взрывореактивную броню и систему активной защиты AFGHANIT, что повышает его живучесть. Т-14 оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой и башней, которая может выпускать до 45 боеприпасов. Хотя эти возможности вооружения и защитные меры делают Т-14 более грозным на бумаге, реальная ценность платформы может быть проверена лишь тогда, когда "Армата" будет фактически использована в бою.

Пока что "Армата" остается скорее символом амбиций, чем реальной силой на поле боя.