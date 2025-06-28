Из-за нехватки техники РФ возвращает в строй устаревшие танки Т-62, - ГУР
Россия вынуждена возвращать в строй устаревшие танки Т-62 из-за недостатка современной техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, вследствие масштабных безвозвратных потерь вооружения и военной техники во время войны против Украины Российская Федерация прибегает к массовому расконсервированию устаревших боевых машин. На фоне истощения резервов техники 1970-х годов выпуска командование ВС РФ начало активное возвращение к эксплуатации еще более древних образцов, в частности танков типа Т-62.
"Восстановление этих машин происходит преимущественно на базе 103-го бронетанкового ремонтного завода, расположенного в пгт Атамановка Забайкальского края. Поставка танков Т-62 в зону боевых действий осуществляется главным образом со складов восточного военного округа", - говорится в сообщении.
По данным ГУР, 27 июня 2025 года было зафиксировано перебрасывание 21 единицы танков Т-62 из восточного военного округа в европейскую часть РФ.
"Техническое состояние большинства этих машин - неудовлетворительное: танки десятилетиями хранились под открытым небом, без технического обслуживания. Однако из-за острой нехватки современных основных боевых танков, таких как Т-90М и Т-72Б3М, применение Т-62 рассматривается как временное, но вынужденное решение", - отмечают в ГУР.
Ключевыми факторами, ограничивающими возможности производства современной бронетехники в РФ, остаются нехватка промышленных мощностей и дефицит импортных высокотехнологичных компонентов.
На практике Т-62 используются не только как активные боевые единицы, но и как стационарные огневые точки для укрепления оборонительных позиций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо бачу, що було необхідно.
Пічалька...
Новина не про танки. А про те, що "нескінчені запаси" засрашки скінчились. ВЖЕ. Бо "відновлення Т-62" триває з 2022 року. І навіть таких старезних танків ( і навіть більш старих Т-55) в "задовільному" стані - фактично вже немає на зберіганні. Зараз вони почали "переривати" могильники на базах зберігання по другому колу. Бо "замінив масло - і воно завелося" - гарантовано нічого взагалі немає вже.
Але на март 2022 втрати Т-72 були в 25 разів більше ніж Т-62.
То на март 2025 навпаки в 4 рази меньше.
не перегібай палку
Танки Т-80, Т-72, Т-62, Т-54/55 - виключно відновлення і модернізація корпусів з баз зберігання. "новими" ці танки фізично не є - всі корпуси вироблені 25+ років тому (останні нові танки Т-80 були вироблені в 90х, всі згадки про "виробляються нині" - дезінформація і брехня).
Саме виробництво танків Т-90 обмежене як відсутністю комплектуючих (електроніки), так і обмеженнями у виробництві стволів 125мм. Річ у тім, що в засрашці немає масштабного виробництва стволів калібром 100мм і вище. В них є лише 2 установки на 1 підприємстві і загальний обсяг виробництва НОВИХ стволів - не більше 25-30 на місяць. Це і для причепної артилерії, і для САУ, і для танків, і для флоту - для всих видів ствольної артилерії.
Оцінки виробництва нових танків у Росії суттєво різняться залежно від джерел і методології підрахунку (виробництво з нуля чи разом із відновленням та модернізацією старих машин).
Виробництво нових танків
Єдиний завод, що серійно виробляє нові танки в Росії, - це "Уралвагонзавод"https://www.unian.ua/weapons/virobnictvo-zbroji-v-rosiji-skilki-tankiv-na-rik-vipuskaye-rf-12706116.html 1https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-i-litakiv-rf-viroblyaye-schoroku-ekspert-nazvav-cifri-2626926.html 2https://www.rbc.ua/rus/news/rosiya-mae-obmezheniy-opk-ale-shche-mozhe-1707700547.html 3.
За даними Conflict Intelligence Team (CIT), у 2024 році Росія виробила приблизно 280 нових танків Т-90М, тобто близько 23 танків на місяць, або приблизно 0,75 танка на деньhttps://uraua.info/2025/06/rosiya-**********-vyrobnycztvo-tankiv-isw/ 4.
За оцінкою ISW, у 2023 році "Уралвагонзавод" виробляв близько 20 танків на місяць (0,66 танка на день)https://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 5https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 6.
Оцінки максимального потенціалу
Російські офіційні особи заявляли про можливість виробництва до 125 танків на місяць (близько 4 танків на день), але ці цифри включають і відновлення, і модернізацію старих танків, а не лише виробництво з нуляhttps://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 5https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 6.
Експерти наголошують, що більшість "нових" танків, які надходять до війська, - це відновлені, модернізовані або відремонтовані машини, зняті зі зберігання, а не нові з конвеєраhttps://www.unian.ua/weapons/virobnictvo-zbroji-v-rosiji-skilki-tankiv-na-rik-vipuskaye-rf-12706116.html 1https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-i-litakiv-rf-viroblyaye-schoroku-ekspert-nazvav-cifri-2626926.html 2https://www.rbc.ua/rus/news/rosiya-mae-obmezheniy-opk-ale-shche-mozhe-1707700547.html 3.
Відновлення та модернізація
Якщо враховувати і відновлені/модернізовані танки, то загальна кількість може сягати 100 і більше танків на місяць, тобто понад 3 танки на деньhttps://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 5https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 6.
Проте виробництво саме нових танків значно менше - у межах 0,7-1 танка на деньhttps://uraua.info/2025/06/rosiya-**********-vyrobnycztvo-tankiv-isw/ 4https://www.rbc.ua/rus/news/rosiya-mae-obmezheniy-opk-ale-shche-mozhe-1707700547.html 3.
"В Росії півтори тисячі танків не виробляють на рік. Вони їх відновлюють. І це суттєва різниця. Що таке виробництво з нуля, коли працює лінія виробництва, і що таке відновлення - коли танк знімають зі збереження, ремонтують, модернізують і відправляють в зону бойових дій. Це - велика різниця"https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-i-litakiv-rf-viroblyaye-schoroku-ekspert-nazvav-cifri-2626926.html 2.
Підсумок
Виробництво нових танків у Росії становить близько 0,7-1 танка на день (20-30 танків на місяць)https://uraua.info/2025/06/rosiya-**********-vyrobnycztvo-tankiv-isw/ 4https://www.rbc.ua/rus/news/rosiya-mae-obmezheniy-opk-ale-shche-mozhe-1707700547.html 3.
З урахуванням відновлення та модернізації - до 3-4 танків на день (100-125 танків на місяць), але більшість із них - не нові машини, а відремонтовані старі моделіhttps://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 5https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 6https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-i-litakiv-rf-viroblyaye-schoroku-ekspert-nazvav-cifri-2626926.html 2.https://texty.org.ua/fragments/115061/yak-rosiya-naroshuye-vyrobnyctvo-zbroyi-the-economist-rozkryv-masshtaby-infohrafika/
От свіже OSINT-дослідження щодо "виробництва" (на заводах БТРЗ) та постачання танків з баз зберігання: https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025. Не просто якісь марення якогось ISW, а підрахунок поштучно коробок на базах зберігання та виробничих майданчиках БТРЗ та таких заводів як уралвагонзавод.
Навіть в першому вашому посиланні - на Коваленка, написано чорним по білому - що єдиний завод, який виробляє нові танки в засрашці - це Уралвагонзавод. Що виробляє він тільки Т-90 (а все інше - модернізація) і що вироляється 5-6 нових машин на місяць. І це експертна оцінка РІЧНОЇ ДАВНИНИ.
Тож ви дуже вибірково з ваших же джерел навитягували беззмістовних фраз.
Оцінка про виробництво Росією лише 5-6 танків на місяць не підтверджується жодним із авторитетних джерел станом на середину 2025 року.
Дані аналітичних центрів і НАТО
За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), російська оборонна промисловість може виробляти щонайменше 100 основних бойових танків на місяць, але ця цифра включає і нові танки, і відновлені/модернізовані зі складівhttps://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 1https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 2.
Представник НАТО у червні 2025 року заявив, що Росія виробляє близько 130 танків на місяць, але "переважна більшість з цієї кількості - це відновлення або модернізація старих танків"3.
За підрахунками Conflict Intelligence Team (CIT), у 2024 році Росія виготовила близько 280 нових танків Т-90М, тобто приблизно 23 нових танки на місяцьhttps://uraua.info/2025/06/rosiya-**********-vyrobnycztvo-tankiv-isw/ 45.
Виробництво саме нових танків
Нових танків (з конвеєра, а не відновлених) Росія виробляє від 20 до 25 на місяць, тобто близько 0,7-0,8 танка на деньhttps://uraua.info/2025/06/rosiya-**********-vyrobnycztvo-tankiv-isw/ 45.
Виробництво 5-6 танків на місяць - це значно занижена цифра й не відповідає реальності, навіть якщо рахувати лише нові машини.
Виробництво з урахуванням відновлення
Загальна кількість танків, які Росія щомісяця ставить у стрій (нові + модернізовані + відновлені), становить 100-130 одиницьhttps://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 1https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 23.
Висновок
Нових танків Росія виробляє близько 20-25 на місяць.
З урахуванням відновлених і модернізованих - 100-130 танків на місяць.
Дані про виробництво лише 5-6 танків на місяць не підтверджуються жодним з незалежних чи офіційних джерелhttps://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 1https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 23https://uraua.info/2025/06/rosiya-**********-vyrobnycztvo-tankiv-isw/ 45.https://www.unian.ua/weapons/skilki-raket-rosiya-vigotovlyaye-shchomisyacya-ocinka-eksperta-video-12707277.html