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Из-за нехватки техники РФ возвращает в строй устаревшие танки Т-62, - ГУР

локомотив с танками

Россия вынуждена возвращать в строй устаревшие танки Т-62 из-за недостатка современной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, вследствие масштабных безвозвратных потерь вооружения и военной техники во время войны против Украины Российская Федерация прибегает к массовому расконсервированию устаревших боевых машин. На фоне истощения резервов техники 1970-х годов выпуска командование ВС РФ начало активное возвращение к эксплуатации еще более древних образцов, в частности танков типа Т-62.

"Восстановление этих машин происходит преимущественно на базе 103-го бронетанкового ремонтного завода, расположенного в пгт Атамановка Забайкальского края. Поставка танков Т-62 в зону боевых действий осуществляется главным образом со складов восточного военного округа", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, 27 июня 2025 года было зафиксировано перебрасывание 21 единицы танков Т-62 из восточного военного округа в европейскую часть РФ.

"Техническое состояние большинства этих машин - неудовлетворительное: танки десятилетиями хранились под открытым небом, без технического обслуживания. Однако из-за острой нехватки современных основных боевых танков, таких как Т-90М и Т-72Б3М, применение Т-62 рассматривается как временное, но вынужденное решение", - отмечают в ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО оценивают производство Россией танков в 130 в месяц, в основном это восстановление или модернизация

Ключевыми факторами, ограничивающими возможности производства современной бронетехники в РФ, остаются нехватка промышленных мощностей и дефицит импортных высокотехнологичных компонентов.

На практике Т-62 используются не только как активные боевые единицы, но и как стационарные огневые точки для укрепления оборонительных позиций.

Автор: 

танк (2283) техника (1760) ГУР (491)


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Топ комментарии
+6
Ти не повіриш, але і Україна так робить. І безперервно потроху відновлює танки Т-64 з іржавих коробок, які ще в якійсь кількості є на зберіганні. І не менш старенькі за рокому виробництва Леопарди 1 - приймає на озброєння і ремонтує самотужки і руками партнерів.

Новина не про танки. А про те, що "нескінчені запаси" засрашки скінчились. ВЖЕ. Бо "відновлення Т-62" триває з 2022 року. І навіть таких старезних танків ( і навіть більш старих Т-55) в "задовільному" стані - фактично вже немає на зберіганні. Зараз вони почали "переривати" могильники на базах зберігання по другому колу. Бо "замінив масло - і воно завелося" - гарантовано нічого взагалі немає вже.
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28.06.2025 12:27 Ответить
+5
І як ця інфа - про старі танки, зупеняє наступ рашистів скрізь - та ніяк.
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28.06.2025 12:39 Ответить
+5
\ скоро зобачимо подібне ... Т-34-76 виробництва СТЗ. Залишки ешелону розбитого німецькою авіацією під Воронежем. 1942
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28.06.2025 13:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Чом би й нам не повертати застарілі танки - нє?
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28.06.2025 12:19 Ответить
а вони є?
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28.06.2025 12:22 Ответить
Навалом на танкоремонтному заводі у Харкові, біля 500 штук.
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28.06.2025 18:27 Ответить
У нас застаріла корупція
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28.06.2025 12:23 Ответить
Забув попередити, що це сарказм.
Бо бачу, що було необхідно.
Пічалька...
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28.06.2025 12:25 Ответить
Ти не повіриш, але і Україна так робить. І безперервно потроху відновлює танки Т-64 з іржавих коробок, які ще в якійсь кількості є на зберіганні. І не менш старенькі за рокому виробництва Леопарди 1 - приймає на озброєння і ремонтує самотужки і руками партнерів.

Новина не про танки. А про те, що "нескінчені запаси" засрашки скінчились. ВЖЕ. Бо "відновлення Т-62" триває з 2022 року. І навіть таких старезних танків ( і навіть більш старих Т-55) в "задовільному" стані - фактично вже немає на зберіганні. Зараз вони почали "переривати" могильники на базах зберігання по другому колу. Бо "замінив масло - і воно завелося" - гарантовано нічого взагалі немає вже.
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28.06.2025 12:27 Ответить
У нас людей нема обслуговувати і воювати навіть на Т-64
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28.06.2025 12:45 Ответить
З 2024 повертає.
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28.06.2025 12:21 Ответить
Весь час повертає.
Але на март 2022 втрати Т-72 були в 25 разів більше ніж Т-62.
То на март 2025 навпаки в 4 рази меньше.
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28.06.2025 12:42 Ответить
І ракет в них ще на "2-3 пуски".
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28.06.2025 12:24 Ответить
Ракети нові виробляє. Танки виробляє тільки Т-90 в кількості десь "5-7 машин на місяць", а "відновлює" ще не більше 20 машин на місяць всіх типів - причому в основному отаких от Т-62. Шахеди виробляє в кількості десь "180 машин на день". Що вам ще розказати про засрашку?
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28.06.2025 12:33 Ответить
Розкажіть скільки автомобілів виробляють КамАЗ, ГАЗ, УралАЗ, АвтоВАЗ.
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28.06.2025 12:44 Ответить
нових танків ВСІХ модифікацай - 5-7, з них можливо 0-2 Т-90
не перегібай палку
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28.06.2025 12:45 Ответить
В них немає !виробництва! ніяких танків, окрім Т-90.

Танки Т-80, Т-72, Т-62, Т-54/55 - виключно відновлення і модернізація корпусів з баз зберігання. "новими" ці танки фізично не є - всі корпуси вироблені 25+ років тому (останні нові танки Т-80 були вироблені в 90х, всі згадки про "виробляються нині" - дезінформація і брехня).

Саме виробництво танків Т-90 обмежене як відсутністю комплектуючих (електроніки), так і обмеженнями у виробництві стволів 125мм. Річ у тім, що в засрашці немає масштабного виробництва стволів калібром 100мм і вище. В них є лише 2 установки на 1 підприємстві і загальний обсяг виробництва НОВИХ стволів - не більше 25-30 на місяць. Це і для причепної артилерії, і для САУ, і для танків, і для флоту - для всих видів ствольної артилерії.
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28.06.2025 12:58 Ответить
Скільки танків Росія виробляє в день?

Оцінки виробництва нових танків у Росії суттєво різняться залежно від джерел і методології підрахунку (виробництво з нуля чи разом із відновленням та модернізацією старих машин).

Виробництво нових танків

Єдиний завод, що серійно виробляє нові танки в Росії, - це "Уралвагонзавод"https://www.unian.ua/weapons/virobnictvo-zbroji-v-rosiji-skilki-tankiv-na-rik-vipuskaye-rf-12706116.html 1https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-i-litakiv-rf-viroblyaye-schoroku-ekspert-nazvav-cifri-2626926.html 2https://www.rbc.ua/rus/news/rosiya-mae-obmezheniy-opk-ale-shche-mozhe-1707700547.html 3.

За даними Conflict Intelligence Team (CIT), у 2024 році Росія виробила приблизно 280 нових танків Т-90М, тобто близько 23 танків на місяць, або приблизно 0,75 танка на деньhttps://uraua.info/2025/06/rosiya-**********-vyrobnycztvo-tankiv-isw/ 4.

За оцінкою ISW, у 2023 році "Уралвагонзавод" виробляв близько 20 танків на місяць (0,66 танка на день)https://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 5https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 6.

Оцінки максимального потенціалу

Російські офіційні особи заявляли про можливість виробництва до 125 танків на місяць (близько 4 танків на день), але ці цифри включають і відновлення, і модернізацію старих танків, а не лише виробництво з нуляhttps://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 5https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 6.

Експерти наголошують, що більшість "нових" танків, які надходять до війська, - це відновлені, модернізовані або відремонтовані машини, зняті зі зберігання, а не нові з конвеєраhttps://www.unian.ua/weapons/virobnictvo-zbroji-v-rosiji-skilki-tankiv-na-rik-vipuskaye-rf-12706116.html 1https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-i-litakiv-rf-viroblyaye-schoroku-ekspert-nazvav-cifri-2626926.html 2https://www.rbc.ua/rus/news/rosiya-mae-obmezheniy-opk-ale-shche-mozhe-1707700547.html 3.

Відновлення та модернізація

Якщо враховувати і відновлені/модернізовані танки, то загальна кількість може сягати 100 і більше танків на місяць, тобто понад 3 танки на деньhttps://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 5https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 6.

Проте виробництво саме нових танків значно менше - у межах 0,7-1 танка на деньhttps://uraua.info/2025/06/rosiya-**********-vyrobnycztvo-tankiv-isw/ 4https://www.rbc.ua/rus/news/rosiya-mae-obmezheniy-opk-ale-shche-mozhe-1707700547.html 3.

"В Росії півтори тисячі танків не виробляють на рік. Вони їх відновлюють. І це суттєва різниця. Що таке виробництво з нуля, коли працює лінія виробництва, і що таке відновлення - коли танк знімають зі збереження, ремонтують, модернізують і відправляють в зону бойових дій. Це - велика різниця"https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-i-litakiv-rf-viroblyaye-schoroku-ekspert-nazvav-cifri-2626926.html 2.
Підсумок

Виробництво нових танків у Росії становить близько 0,7-1 танка на день (20-30 танків на місяць)https://uraua.info/2025/06/rosiya-**********-vyrobnycztvo-tankiv-isw/ 4https://www.rbc.ua/rus/news/rosiya-mae-obmezheniy-opk-ale-shche-mozhe-1707700547.html 3.

З урахуванням відновлення та модернізації - до 3-4 танків на день (100-125 танків на місяць), але більшість із них - не нові машини, а відремонтовані старі моделіhttps://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 5https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 6https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-i-litakiv-rf-viroblyaye-schoroku-ekspert-nazvav-cifri-2626926.html 2.https://texty.org.ua/fragments/115061/yak-rosiya-naroshuye-vyrobnyctvo-zbroyi-the-economist-rozkryv-masshtaby-infohrafika/
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28.06.2025 12:50 Ответить
Від того, що хтось (ви) часто і багато повторює слово "халва" - в роті в засрашиців танків більше не стає.

От свіже OSINT-дослідження щодо "виробництва" (на заводах БТРЗ) та постачання танків з баз зберігання: https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025. Не просто якісь марення якогось ISW, а підрахунок поштучно коробок на базах зберігання та виробничих майданчиках БТРЗ та таких заводів як уралвагонзавод.

Навіть в першому вашому посиланні - на Коваленка, написано чорним по білому - що єдиний завод, який виробляє нові танки в засрашці - це Уралвагонзавод. Що виробляє він тільки Т-90 (а все інше - модернізація) і що вироляється 5-6 нових машин на місяць. І це експертна оцінка РІЧНОЇ ДАВНИНИ.

Тож ви дуже вибірково з ваших же джерел навитягували беззмістовних фраз.
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28.06.2025 13:04 Ответить
Від того, що хтось (ви) часто і багато повторює слово "халва" - в роті в засрашиців танків менше не стає.

Оцінка про виробництво Росією лише 5-6 танків на місяць не підтверджується жодним із авторитетних джерел станом на середину 2025 року.
Дані аналітичних центрів і НАТО

За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), російська оборонна промисловість може виробляти щонайменше 100 основних бойових танків на місяць, але ця цифра включає і нові танки, і відновлені/модернізовані зі складівhttps://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 1https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 2.

Представник НАТО у червні 2025 року заявив, що Росія виробляє близько 130 танків на місяць, але "переважна більшість з цієї кількості - це відновлення або модернізація старих танків"3.

За підрахунками Conflict Intelligence Team (CIT), у 2024 році Росія виготовила близько 280 нових танків Т-90М, тобто приблизно 23 нових танки на місяцьhttps://uraua.info/2025/06/rosiya-**********-vyrobnycztvo-tankiv-isw/ 45.
Виробництво саме нових танків

Нових танків (з конвеєра, а не відновлених) Росія виробляє від 20 до 25 на місяць, тобто близько 0,7-0,8 танка на деньhttps://uraua.info/2025/06/rosiya-**********-vyrobnycztvo-tankiv-isw/ 45.

Виробництво 5-6 танків на місяць - це значно занижена цифра й не відповідає реальності, навіть якщо рахувати лише нові машини.
Виробництво з урахуванням відновлення

Загальна кількість танків, які Росія щомісяця ставить у стрій (нові + модернізовані + відновлені), становить 100-130 одиницьhttps://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 1https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 23.
Висновок

Нових танків Росія виробляє близько 20-25 на місяць.

З урахуванням відновлених і модернізованих - 100-130 танків на місяць.

Дані про виробництво лише 5-6 танків на місяць не підтверджуються жодним з незалежних чи офіційних джерелhttps://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 1https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 23https://uraua.info/2025/06/rosiya-**********-vyrobnycztvo-tankiv-isw/ 45.https://www.unian.ua/weapons/skilki-raket-rosiya-vigotovlyaye-shchomisyacya-ocinka-eksperta-video-12707277.html
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28.06.2025 19:26 Ответить
просто йди куди йшов.
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28.06.2025 12:58 Ответить
Коли вони усs виздихають від діарєї та краснухи?
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28.06.2025 17:18 Ответить
І як ця інфа - про старі танки, зупеняє наступ рашистів скрізь - та ніяк.
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28.06.2025 12:39 Ответить
Дайошь "техніку перемоги" - ІС-и та Т-34!!!🤗
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28.06.2025 12:43 Ответить
До цього не дійде,запчастин навіть на Т-55 уже нема.
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28.06.2025 12:48 Ответить
Я це читав три роки тому. Ну два роки тому точно...
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28.06.2025 12:47 Ответить
Ну так все ж справдилось. Дивіться - в танкові атаки танкові роти і батальйони засрашинців практично перестали ходити. Не тому що не хочуть, а тому що - танків немає. Ви взагалі уявляєте, як би виглядала зараз війни на нулі, якби на додачу до тисяч дронів в кацапів були ще й тисячі танків? Але танків нема (вірніше - є залишки в обсягаха до 15% штатного складу) - а отже і війна виглядає зовсім не так, як мала б бути в фантазіях засрашинців.
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28.06.2025 13:12 Ответить
"Умом Росію нє понять…"
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28.06.2025 12:53 Ответить
«Це ж було вже!»
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28.06.2025 13:38 Ответить
\ скоро зобачимо подібне ... Т-34-76 виробництва СТЗ. Залишки ешелону розбитого німецькою авіацією під Воронежем. 1942
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28.06.2025 13:40 Ответить
Бачили в 2022 і в наступних роках. Неодноразово.
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28.06.2025 14:14 Ответить
Там у китаї, в музеї Пабєди десь є чудовий т-62 - нєбітий нєкрашений.
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28.06.2025 14:06 Ответить
Ukr1648 - дійсно,є. Отой,що китайці захопили на Даманському.
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28.06.2025 15:13 Ответить
Так і Т-34 скоро зявляться....
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28.06.2025 15:54 Ответить
"На Бирлин!"...
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28.06.2025 16:23 Ответить
Діди воювали!
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28.06.2025 18:33 Ответить
 
 