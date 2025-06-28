Из-за нехватки техники РФ возвращает в строй устаревшие танки Т-62, - ГУР

Россия вынуждена возвращать в строй устаревшие танки Т-62 из-за недостатка современной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, вследствие масштабных безвозвратных потерь вооружения и военной техники во время войны против Украины Российская Федерация прибегает к массовому расконсервированию устаревших боевых машин. На фоне истощения резервов техники 1970-х годов выпуска командование ВС РФ начало активное возвращение к эксплуатации еще более древних образцов, в частности танков типа Т-62.

"Восстановление этих машин происходит преимущественно на базе 103-го бронетанкового ремонтного завода, расположенного в пгт Атамановка Забайкальского края. Поставка танков Т-62 в зону боевых действий осуществляется главным образом со складов восточного военного округа", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, 27 июня 2025 года было зафиксировано перебрасывание 21 единицы танков Т-62 из восточного военного округа в европейскую часть РФ.

"Техническое состояние большинства этих машин - неудовлетворительное: танки десятилетиями хранились под открытым небом, без технического обслуживания. Однако из-за острой нехватки современных основных боевых танков, таких как Т-90М и Т-72Б3М, применение Т-62 рассматривается как временное, но вынужденное решение", - отмечают в ГУР.

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Ключевыми факторами, ограничивающими возможности производства современной бронетехники в РФ, остаются нехватка промышленных мощностей и дефицит импортных высокотехнологичных компонентов.

На практике Т-62 используются не только как активные боевые единицы, но и как стационарные огневые точки для укрепления оборонительных позиций.