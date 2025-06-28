Через нестачу техніки РФ повертає у стрій застарілі танки Т-62, - ГУР

Росія змушена повертати в стрій застарілі танки Т-62 через нестачу сучасної техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, унаслідок масштабних безповоротних втрат озброєння та військової техніки під час війни проти України Російська Федерація вдається до масового розконсервування застарілих бойових машин. На тлі виснаження резервів техніки 1970-х років випуску командування зс рф розпочало активне повернення до експлуатації ще давніших зразків, зокрема танків типу Т-62.

"Відновлення цих машин відбувається переважно на базі 103-го бронетанкового ремонтного заводу, що розташований в смт Атамановка Забайкальського краю. Постачання танків Т-62 до зони бойових дій здійснюється головним чином зі складів східного військового округу", - йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, 27 червня 2025 року було зафіксовано перекидання 21 одиниці танків Т-62 зі східного воєнного округу до європейської частини РФ.

"Технічний стан більшості цих машин - незадовільний: танки десятиліттями зберігалися просто неба, без технічного обслуговування. Проте через гостру нестачу сучасних основних бойових танків, таких як Т-90М і Т-72Б3М, застосування Т-62 розглядається як тимчасове, але вимушене рішення", - наголошують у ГУР.

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Ключовими факторами, що обмежують можливості виробництва сучасної бронетехніки в РФ, залишаються брак промислових потужностей і дефіцит імпортних високотехнологічних компонентів.

На практиці Т-62 використовуються не лише як активні бойові одиниці, а й як стаціонарні вогневі точки для зміцнення оборонних позицій.