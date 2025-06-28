Через нестачу техніки РФ повертає у стрій застарілі танки Т-62, - ГУР
Росія змушена повертати в стрій застарілі танки Т-62 через нестачу сучасної техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Як зазначається, унаслідок масштабних безповоротних втрат озброєння та військової техніки під час війни проти України Російська Федерація вдається до масового розконсервування застарілих бойових машин. На тлі виснаження резервів техніки 1970-х років випуску командування зс рф розпочало активне повернення до експлуатації ще давніших зразків, зокрема танків типу Т-62.
"Відновлення цих машин відбувається переважно на базі 103-го бронетанкового ремонтного заводу, що розташований в смт Атамановка Забайкальського краю. Постачання танків Т-62 до зони бойових дій здійснюється головним чином зі складів східного військового округу", - йдеться у повідомленні.
За даними ГУР, 27 червня 2025 року було зафіксовано перекидання 21 одиниці танків Т-62 зі східного воєнного округу до європейської частини РФ.
"Технічний стан більшості цих машин - незадовільний: танки десятиліттями зберігалися просто неба, без технічного обслуговування. Проте через гостру нестачу сучасних основних бойових танків, таких як Т-90М і Т-72Б3М, застосування Т-62 розглядається як тимчасове, але вимушене рішення", - наголошують у ГУР.
Ключовими факторами, що обмежують можливості виробництва сучасної бронетехніки в РФ, залишаються брак промислових потужностей і дефіцит імпортних високотехнологічних компонентів.
На практиці Т-62 використовуються не лише як активні бойові одиниці, а й як стаціонарні вогневі точки для зміцнення оборонних позицій.
Будь ласка, зачекайте...
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Бо бачу, що було необхідно.
Пічалька...
Новина не про танки. А про те, що "нескінчені запаси" засрашки скінчились. ВЖЕ. Бо "відновлення Т-62" триває з 2022 року. І навіть таких старезних танків ( і навіть більш старих Т-55) в "задовільному" стані - фактично вже немає на зберіганні. Зараз вони почали "переривати" могильники на базах зберігання по другому колу. Бо "замінив масло - і воно завелося" - гарантовано нічого взагалі немає вже.
Але на март 2022 втрати Т-72 були в 25 разів більше ніж Т-62.
То на март 2025 навпаки в 4 рази меньше.
не перегібай палку
Танки Т-80, Т-72, Т-62, Т-54/55 - виключно відновлення і модернізація корпусів з баз зберігання. "новими" ці танки фізично не є - всі корпуси вироблені 25+ років тому (останні нові танки Т-80 були вироблені в 90х, всі згадки про "виробляються нині" - дезінформація і брехня).
Саме виробництво танків Т-90 обмежене як відсутністю комплектуючих (електроніки), так і обмеженнями у виробництві стволів 125мм. Річ у тім, що в засрашці немає масштабного виробництва стволів калібром 100мм і вище. В них є лише 2 установки на 1 підприємстві і загальний обсяг виробництва НОВИХ стволів - не більше 25-30 на місяць. Це і для причепної артилерії, і для САУ, і для танків, і для флоту - для всих видів ствольної артилерії.
Оцінки виробництва нових танків у Росії суттєво різняться залежно від джерел і методології підрахунку (виробництво з нуля чи разом із відновленням та модернізацією старих машин).
Виробництво нових танків
Єдиний завод, що серійно виробляє нові танки в Росії, - це "Уралвагонзавод"https://www.unian.ua/weapons/virobnictvo-zbroji-v-rosiji-skilki-tankiv-na-rik-vipuskaye-rf-12706116.html 1https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-i-litakiv-rf-viroblyaye-schoroku-ekspert-nazvav-cifri-2626926.html 2https://www.rbc.ua/rus/news/rosiya-mae-obmezheniy-opk-ale-shche-mozhe-1707700547.html 3.
За даними Conflict Intelligence Team (CIT), у 2024 році Росія виробила приблизно 280 нових танків Т-90М, тобто близько 23 танків на місяць, або приблизно 0,75 танка на деньhttps://uraua.info/2025/06/rosiya-**********-vyrobnycztvo-tankiv-isw/ 4.
За оцінкою ISW, у 2023 році "Уралвагонзавод" виробляв близько 20 танків на місяць (0,66 танка на день)https://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 5https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 6.
Оцінки максимального потенціалу
Російські офіційні особи заявляли про можливість виробництва до 125 танків на місяць (близько 4 танків на день), але ці цифри включають і відновлення, і модернізацію старих танків, а не лише виробництво з нуляhttps://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 5https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 6.
Експерти наголошують, що більшість "нових" танків, які надходять до війська, - це відновлені, модернізовані або відремонтовані машини, зняті зі зберігання, а не нові з конвеєраhttps://www.unian.ua/weapons/virobnictvo-zbroji-v-rosiji-skilki-tankiv-na-rik-vipuskaye-rf-12706116.html 1https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-i-litakiv-rf-viroblyaye-schoroku-ekspert-nazvav-cifri-2626926.html 2https://www.rbc.ua/rus/news/rosiya-mae-obmezheniy-opk-ale-shche-mozhe-1707700547.html 3.
Відновлення та модернізація
Якщо враховувати і відновлені/модернізовані танки, то загальна кількість може сягати 100 і більше танків на місяць, тобто понад 3 танки на деньhttps://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 5https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 6.
Проте виробництво саме нових танків значно менше - у межах 0,7-1 танка на деньhttps://uraua.info/2025/06/rosiya-**********-vyrobnycztvo-tankiv-isw/ 4https://www.rbc.ua/rus/news/rosiya-mae-obmezheniy-opk-ale-shche-mozhe-1707700547.html 3.
"В Росії півтори тисячі танків не виробляють на рік. Вони їх відновлюють. І це суттєва різниця. Що таке виробництво з нуля, коли працює лінія виробництва, і що таке відновлення - коли танк знімають зі збереження, ремонтують, модернізують і відправляють в зону бойових дій. Це - велика різниця"https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-i-litakiv-rf-viroblyaye-schoroku-ekspert-nazvav-cifri-2626926.html 2.
Підсумок
Виробництво нових танків у Росії становить близько 0,7-1 танка на день (20-30 танків на місяць)https://uraua.info/2025/06/rosiya-**********-vyrobnycztvo-tankiv-isw/ 4https://www.rbc.ua/rus/news/rosiya-mae-obmezheniy-opk-ale-shche-mozhe-1707700547.html 3.
З урахуванням відновлення та модернізації - до 3-4 танків на день (100-125 танків на місяць), але більшість із них - не нові машини, а відремонтовані старі моделіhttps://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 5https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 6https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-i-litakiv-rf-viroblyaye-schoroku-ekspert-nazvav-cifri-2626926.html 2.https://texty.org.ua/fragments/115061/yak-rosiya-naroshuye-vyrobnyctvo-zbroyi-the-economist-rozkryv-masshtaby-infohrafika/
От свіже OSINT-дослідження щодо "виробництва" (на заводах БТРЗ) та постачання танків з баз зберігання: https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025. Не просто якісь марення якогось ISW, а підрахунок поштучно коробок на базах зберігання та виробничих майданчиках БТРЗ та таких заводів як уралвагонзавод.
Навіть в першому вашому посиланні - на Коваленка, написано чорним по білому - що єдиний завод, який виробляє нові танки в засрашці - це Уралвагонзавод. Що виробляє він тільки Т-90 (а все інше - модернізація) і що вироляється 5-6 нових машин на місяць. І це експертна оцінка РІЧНОЇ ДАВНИНИ.
Тож ви дуже вибірково з ваших же джерел навитягували беззмістовних фраз.