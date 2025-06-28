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Новини Втрати ворога
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Через нестачу техніки РФ повертає у стрій застарілі танки Т-62, - ГУР

локомотив з танками

Росія змушена повертати в стрій застарілі танки Т-62 через нестачу сучасної техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, унаслідок масштабних безповоротних втрат озброєння та військової техніки під час війни проти України Російська Федерація вдається до масового розконсервування застарілих бойових машин. На тлі виснаження резервів техніки 1970-х років випуску командування зс рф розпочало активне повернення до експлуатації ще давніших зразків, зокрема танків типу Т-62.

"Відновлення цих машин відбувається переважно на базі 103-го бронетанкового ремонтного заводу, що розташований в смт Атамановка Забайкальського краю. Постачання танків Т-62 до зони бойових дій здійснюється головним чином зі складів східного військового округу", - йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, 27 червня 2025 року було зафіксовано перекидання 21 одиниці танків Т-62 зі східного воєнного округу до європейської частини РФ.

"Технічний стан більшості цих машин - незадовільний: танки десятиліттями зберігалися просто неба, без технічного обслуговування. Проте через гостру нестачу сучасних основних бойових танків, таких як Т-90М і Т-72Б3М, застосування Т-62 розглядається як тимчасове, але вимушене рішення", - наголошують у ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАТО оцінюють виробництво Росією танків у 130 на місяць, переважно це відновлення або модернізація

Ключовими факторами, що обмежують можливості виробництва сучасної бронетехніки в РФ, залишаються брак промислових потужностей і дефіцит імпортних високотехнологічних компонентів.

На практиці Т-62 використовуються не лише як активні бойові одиниці, а й як стаціонарні вогневі точки для зміцнення оборонних позицій.

Автор: 

танк (2094) техніка (1873) ГУР (570)


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Топ коментарі
+5
Ти не повіриш, але і Україна так робить. І безперервно потроху відновлює танки Т-64 з іржавих коробок, які ще в якійсь кількості є на зберіганні. І не менш старенькі за рокому виробництва Леопарди 1 - приймає на озброєння і ремонтує самотужки і руками партнерів.

Новина не про танки. А про те, що "нескінчені запаси" засрашки скінчились. ВЖЕ. Бо "відновлення Т-62" триває з 2022 року. І навіть таких старезних танків ( і навіть більш старих Т-55) в "задовільному" стані - фактично вже немає на зберіганні. Зараз вони почали "переривати" могильники на базах зберігання по другому колу. Бо "замінив масло - і воно завелося" - гарантовано нічого взагалі немає вже.
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28.06.2025 12:27 Відповісти
+5
І як ця інфа - про старі танки, зупеняє наступ рашистів скрізь - та ніяк.
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28.06.2025 12:39 Відповісти
+4
\ скоро зобачимо подібне ... Т-34-76 виробництва СТЗ. Залишки ешелону розбитого німецькою авіацією під Воронежем. 1942
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28.06.2025 13:40 Відповісти
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Чом би й нам не повертати застарілі танки - нє?
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28.06.2025 12:19 Відповісти
а вони є?
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28.06.2025 12:22 Відповісти
У нас застаріла корупція
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28.06.2025 12:23 Відповісти
Забув попередити, що це сарказм.
Бо бачу, що було необхідно.
Пічалька...
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28.06.2025 12:25 Відповісти
Ти не повіриш, але і Україна так робить. І безперервно потроху відновлює танки Т-64 з іржавих коробок, які ще в якійсь кількості є на зберіганні. І не менш старенькі за рокому виробництва Леопарди 1 - приймає на озброєння і ремонтує самотужки і руками партнерів.

Новина не про танки. А про те, що "нескінчені запаси" засрашки скінчились. ВЖЕ. Бо "відновлення Т-62" триває з 2022 року. І навіть таких старезних танків ( і навіть більш старих Т-55) в "задовільному" стані - фактично вже немає на зберіганні. Зараз вони почали "переривати" могильники на базах зберігання по другому колу. Бо "замінив масло - і воно завелося" - гарантовано нічого взагалі немає вже.
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28.06.2025 12:27 Відповісти
У нас людей нема обслуговувати і воювати навіть на Т-64
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28.06.2025 12:45 Відповісти
З 2024 повертає.
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28.06.2025 12:21 Відповісти
Весь час повертає.
Але на март 2022 втрати Т-72 були в 25 разів більше ніж Т-62.
То на март 2025 навпаки в 4 рази меньше.
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28.06.2025 12:42 Відповісти
І ракет в них ще на "2-3 пуски".
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28.06.2025 12:24 Відповісти
Ракети нові виробляє. Танки виробляє тільки Т-90 в кількості десь "5-7 машин на місяць", а "відновлює" ще не більше 20 машин на місяць всіх типів - причому в основному отаких от Т-62. Шахеди виробляє в кількості десь "180 машин на день". Що вам ще розказати про засрашку?
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28.06.2025 12:33 Відповісти
Розкажіть скільки автомобілів виробляють КамАЗ, ГАЗ, УралАЗ, АвтоВАЗ.
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28.06.2025 12:44 Відповісти
нових танків ВСІХ модифікацай - 5-7, з них можливо 0-2 Т-90
не перегібай палку
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28.06.2025 12:45 Відповісти
В них немає !виробництва! ніяких танків, окрім Т-90.

Танки Т-80, Т-72, Т-62, Т-54/55 - виключно відновлення і модернізація корпусів з баз зберігання. "новими" ці танки фізично не є - всі корпуси вироблені 25+ років тому (останні нові танки Т-80 були вироблені в 90х, всі згадки про "виробляються нині" - дезінформація і брехня).

Саме виробництво танків Т-90 обмежене як відсутністю комплектуючих (електроніки), так і обмеженнями у виробництві стволів 125мм. Річ у тім, що в засрашці немає масштабного виробництва стволів калібром 100мм і вище. В них є лише 2 установки на 1 підприємстві і загальний обсяг виробництва НОВИХ стволів - не більше 25-30 на місяць. Це і для причепної артилерії, і для САУ, і для танків, і для флоту - для всих видів ствольної артилерії.
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28.06.2025 12:58 Відповісти
Скільки танків Росія виробляє в день?

Оцінки виробництва нових танків у Росії суттєво різняться залежно від джерел і методології підрахунку (виробництво з нуля чи разом із відновленням та модернізацією старих машин).

Виробництво нових танків

Єдиний завод, що серійно виробляє нові танки в Росії, - це "Уралвагонзавод"https://www.unian.ua/weapons/virobnictvo-zbroji-v-rosiji-skilki-tankiv-na-rik-vipuskaye-rf-12706116.html 1https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-i-litakiv-rf-viroblyaye-schoroku-ekspert-nazvav-cifri-2626926.html 2https://www.rbc.ua/rus/news/rosiya-mae-obmezheniy-opk-ale-shche-mozhe-1707700547.html 3.

За даними Conflict Intelligence Team (CIT), у 2024 році Росія виробила приблизно 280 нових танків Т-90М, тобто близько 23 танків на місяць, або приблизно 0,75 танка на деньhttps://uraua.info/2025/06/rosiya-**********-vyrobnycztvo-tankiv-isw/ 4.

За оцінкою ISW, у 2023 році "Уралвагонзавод" виробляв близько 20 танків на місяць (0,66 танка на день)https://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 5https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 6.

Оцінки максимального потенціалу

Російські офіційні особи заявляли про можливість виробництва до 125 танків на місяць (близько 4 танків на день), але ці цифри включають і відновлення, і модернізацію старих танків, а не лише виробництво з нуляhttps://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 5https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 6.

Експерти наголошують, що більшість "нових" танків, які надходять до війська, - це відновлені, модернізовані або відремонтовані машини, зняті зі зберігання, а не нові з конвеєраhttps://www.unian.ua/weapons/virobnictvo-zbroji-v-rosiji-skilki-tankiv-na-rik-vipuskaye-rf-12706116.html 1https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-i-litakiv-rf-viroblyaye-schoroku-ekspert-nazvav-cifri-2626926.html 2https://www.rbc.ua/rus/news/rosiya-mae-obmezheniy-opk-ale-shche-mozhe-1707700547.html 3.

Відновлення та модернізація

Якщо враховувати і відновлені/модернізовані танки, то загальна кількість може сягати 100 і більше танків на місяць, тобто понад 3 танки на деньhttps://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 5https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 6.

Проте виробництво саме нових танків значно менше - у межах 0,7-1 танка на деньhttps://uraua.info/2025/06/rosiya-**********-vyrobnycztvo-tankiv-isw/ 4https://www.rbc.ua/rus/news/rosiya-mae-obmezheniy-opk-ale-shche-mozhe-1707700547.html 3.

"В Росії півтори тисячі танків не виробляють на рік. Вони їх відновлюють. І це суттєва різниця. Що таке виробництво з нуля, коли працює лінія виробництва, і що таке відновлення - коли танк знімають зі збереження, ремонтують, модернізують і відправляють в зону бойових дій. Це - велика різниця"https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-i-litakiv-rf-viroblyaye-schoroku-ekspert-nazvav-cifri-2626926.html 2.
Підсумок

Виробництво нових танків у Росії становить близько 0,7-1 танка на день (20-30 танків на місяць)https://uraua.info/2025/06/rosiya-**********-vyrobnycztvo-tankiv-isw/ 4https://www.rbc.ua/rus/news/rosiya-mae-obmezheniy-opk-ale-shche-mozhe-1707700547.html 3.

З урахуванням відновлення та модернізації - до 3-4 танків на день (100-125 танків на місяць), але більшість із них - не нові машини, а відремонтовані старі моделіhttps://suspilne.media/673452-v-isw-proanalizuvali-skilki-tankiv-mozut-viroblati-v-rf-za-misac/ 5https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-mozhut-viroblyati-v-rf-schomisyacya-analiz-isw-2504086.html 6https://tsn.ua/ato/skilki-tankiv-i-litakiv-rf-viroblyaye-schoroku-ekspert-nazvav-cifri-2626926.html 2.https://texty.org.ua/fragments/115061/yak-rosiya-naroshuye-vyrobnyctvo-zbroyi-the-economist-rozkryv-masshtaby-infohrafika/
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28.06.2025 12:50 Відповісти
Від того, що хтось (ви) часто і багато повторює слово "халва" - в роті в засрашиців танків більше не стає.

От свіже OSINT-дослідження щодо "виробництва" (на заводах БТРЗ) та постачання танків з баз зберігання: https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025. Не просто якісь марення якогось ISW, а підрахунок поштучно коробок на базах зберігання та виробничих майданчиках БТРЗ та таких заводів як уралвагонзавод.

Навіть в першому вашому посиланні - на Коваленка, написано чорним по білому - що єдиний завод, який виробляє нові танки в засрашці - це Уралвагонзавод. Що виробляє він тільки Т-90 (а все інше - модернізація) і що вироляється 5-6 нових машин на місяць. І це експертна оцінка РІЧНОЇ ДАВНИНИ.

Тож ви дуже вибірково з ваших же джерел навитягували беззмістовних фраз.
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28.06.2025 13:04 Відповісти
просто йди куди йшов.
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28.06.2025 12:58 Відповісти
І як ця інфа - про старі танки, зупеняє наступ рашистів скрізь - та ніяк.
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28.06.2025 12:39 Відповісти
Дайошь "техніку перемоги" - ІС-и та Т-34!!!🤗
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28.06.2025 12:43 Відповісти
До цього не дійде,запчастин навіть на Т-55 уже нема.
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28.06.2025 12:48 Відповісти
Я це читав три роки тому. Ну два роки тому точно...
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28.06.2025 12:47 Відповісти
Ну так все ж справдилось. Дивіться - в танкові атаки танкові роти і батальйони засрашинців практично перестали ходити. Не тому що не хочуть, а тому що - танків немає. Ви взагалі уявляєте, як би виглядала зараз війни на нулі, якби на додачу до тисяч дронів в кацапів були ще й тисячі танків? Але танків нема (вірніше - є залишки в обсягаха до 15% штатного складу) - а отже і війна виглядає зовсім не так, як мала б бути в фантазіях засрашинців.
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28.06.2025 13:12 Відповісти
"Умом Росію нє понять…"
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28.06.2025 12:53 Відповісти
«Це ж було вже!»
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28.06.2025 13:38 Відповісти
\ скоро зобачимо подібне ... Т-34-76 виробництва СТЗ. Залишки ешелону розбитого німецькою авіацією під Воронежем. 1942
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28.06.2025 13:40 Відповісти
Бачили в 2022 і в наступних роках. Неодноразово.
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28.06.2025 14:14 Відповісти
Там у китаї, в музеї Пабєди десь є чудовий т-62 - нєбітий нєкрашений.
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28.06.2025 14:06 Відповісти
Ukr1648 - дійсно,є. Отой,що китайці захопили на Даманському.
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28.06.2025 15:13 Відповісти
Так і Т-34 скоро зявляться....
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28.06.2025 15:54 Відповісти
"На Бирлин!"...
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28.06.2025 16:23 Відповісти
 
 