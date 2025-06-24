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Новини РФ збільшує виробництво зброї Виробництво зброї
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У НАТО оцінюють виробництво Росією танків у 130 на місяць, переважно це відновлення або модернізація

танк,рф

Військово-промисловий комплекс Росії досяг наразі максимальної можливої спроможності щодо бронетехніки. 

Про це заявив журналістам на саміті НАТО високопосадовець Альянсу, що спілкувався на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Росія зараз, схоже, на піку своєї виробничої спроможності і здатна підтримувати такий темп щонайменше ще рік", – заявив представник Альянсу, що опікується розвідувальною інформацією.

Представник НАТО також поділився з журналістами даними про обсяг російського виробництва танків та легкої бронетехніки.

"Наразі вони виробляють близько 130 танків на місяць, тобто близько 1600 на рік, але треба зауважити, що значна частина, навіть переважна більшість з цієї кількості – це відновлення або модернізація старих танків. Наразі лишається близько 2000 старих танків, але частина з них годиться лише на "канібалізацію", тобто використання запасних частин", – розповів він, додавши, що за даними НАТО Росія втратила як мінімум 2700 танків від початку повномасштабної війни.

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Також у Альянсі порахували, що зараз виробничі потужності дозволяють випускати "орієнтовно 183 БМП та БТР за місяць". "Однак я підкреслю, що хоч вони й виробляють багато, але з початку повномасштабної війни вони втратили щонайменше 5000 БМП та БТРів – вдвічі більше, ніж вони підготовили початково, у 2022 році", – заявив він.

Також високопосадовець Альянсу наголосив, що немає підстав очікувати зростання обсягів виробництва. "Росія має внутрішні складнощі, її ВПК зараз працює на максимальній спроможності, і наразі не видно простору, щоби його наростити".

Читайте: РФ втратила близько 4 тис. танків під час своєї "триденної спецоперації" проти України, - Cікорський

Автор: 

військово-промисловий комплекс (288) НАТО (6635) росія (66417) танк (2094)


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Топ коментарі
+8
прийшли московські шпигуни які бидлу впарили серіальчик і тепер ми всі мусимо померти. Ціль виконана на 50% - від нації уже лишилось лиш стільки
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25.06.2025 00:12 Відповісти
+5
виробництво Росією танків у 130 на місяць

А в Україні ЗЄ виробляє по 2-3 відосика на день. 90 відосиків на місяць.

Так переможемо!!!
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25.06.2025 00:44 Відповісти
+1
Щось згадалося як укроборонпром обіцяв ще на кінець 2022 року зробити новий український танк не гірший за західні ....

З.І. Я розумію що вони не можливо було , но на що вони постійно такі обіцянки дають ...
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25.06.2025 00:08 Відповісти
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Щось згадалося як укроборонпром обіцяв ще на кінець 2022 року зробити новий український танк не гірший за західні ....

З.І. Я розумію що вони не можливо було , но на що вони постійно такі обіцянки дають ...
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25.06.2025 00:08 Відповісти
прийшли московські шпигуни які бидлу впарили серіальчик і тепер ми всі мусимо померти. Ціль виконана на 50% - від нації уже лишилось лиш стільки
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25.06.2025 00:12 Відповісти
«Солнцє єщьо нє взошло, а в Странє Дураков, ужє кіпєла работа !» (с)
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25.06.2025 00:13 Відповісти
виробництво Росією танків у 130 на місяць

А в Україні ЗЄ виробляє по 2-3 відосика на день. 90 відосиків на місяць.

Так переможемо!!!
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25.06.2025 00:44 Відповісти
Особисто я вірю. Якщо тільки один АвтоВАЗ виробляє 300 тисяч автомобілів на рік, а тільки один КамАЗ - 40 тисяч, то цифри по танках і БТР цілком адекватні. Війна йде не з багатим нафтою Іраном, а з багатим нафтою і промислово розвиненим монстром.
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25.06.2025 00:44 Відповісти
Іран випускає автомобілів не менше чім московія ....
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25.06.2025 02:04 Відповісти
А навіщо Україні гроші від Заходу на дрони та арту проти танків? Ми ворожі танки задавимо навіть піхотою з лопатами!
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25.06.2025 00:45 Відповісти
Так і є. І ці танки поступово накопичуються для "блискавичного" удару на Нарву, Дауґавпілс і особливо Ригу (вельми ласий шматок для кацап'я!). Ну і для "з'єднання" Прусії з бульболендом.
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25.06.2025 01:15 Відповісти
Що за маячня ? В інших джерелах пишуть що за весь 2024 рок було відправлено максимум 300 танків, і то більшість то відремонтовані старі. Кому вірити ?
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25.06.2025 06:08 Відповісти
Нових танків виробляється не більше сотні на рік. Усі інші сотні одиниць на місяць це не виробництво, а капремонт і модернізація старовини з баз зберігання.
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25.06.2025 06:50 Відповісти
 
 