У НАТО оцінюють виробництво Росією танків у 130 на місяць, переважно це відновлення або модернізація

Військово-промисловий комплекс Росії досяг наразі максимальної можливої спроможності щодо бронетехніки.

Про це заявив журналістам на саміті НАТО високопосадовець Альянсу, що спілкувався на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Росія зараз, схоже, на піку своєї виробничої спроможності і здатна підтримувати такий темп щонайменше ще рік", – заявив представник Альянсу, що опікується розвідувальною інформацією.

Представник НАТО також поділився з журналістами даними про обсяг російського виробництва танків та легкої бронетехніки.

"Наразі вони виробляють близько 130 танків на місяць, тобто близько 1600 на рік, але треба зауважити, що значна частина, навіть переважна більшість з цієї кількості – це відновлення або модернізація старих танків. Наразі лишається близько 2000 старих танків, але частина з них годиться лише на "канібалізацію", тобто використання запасних частин", – розповів він, додавши, що за даними НАТО Росія втратила як мінімум 2700 танків від початку повномасштабної війни.

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Також у Альянсі порахували, що зараз виробничі потужності дозволяють випускати "орієнтовно 183 БМП та БТР за місяць". "Однак я підкреслю, що хоч вони й виробляють багато, але з початку повномасштабної війни вони втратили щонайменше 5000 БМП та БТРів – вдвічі більше, ніж вони підготовили початково, у 2022 році", – заявив він.

Також високопосадовець Альянсу наголосив, що немає підстав очікувати зростання обсягів виробництва. "Росія має внутрішні складнощі, її ВПК зараз працює на максимальній спроможності, і наразі не видно простору, щоби його наростити".

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