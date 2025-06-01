РФ втратила близько 4 тис. танків під час своєї "триденної спецоперації" проти України, - Cікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський подякував Україні за знищення 4 тис. танків від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це Сікорський написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Росія втратила близько 4000 танків під час своєї триденної спецоперації проти України. Це приблизно 20 років поточного виробництва. Гарна робота і дякую, Україно", - написав він.
Топ коментарі
+7 Влад #584963
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+6 Bad Robot
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+5 Bogdan #591399
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