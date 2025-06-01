РФ втратила близько 4 тис. танків під час своєї "триденної спецоперації" проти України, - Cікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський подякував Україні за знищення 4 тис. танків від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це Сікорський написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Росія втратила близько 4000 танків під час своєї триденної спецоперації проти України. Це приблизно 20 років поточного виробництва. Гарна робота і дякую, Україно", - написав він.

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