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Новини Знищення російської техніки
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РФ втратила близько 4 тис. танків під час своєї "триденної спецоперації" проти України, - Cікорський

спалений танк рф

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський подякував Україні за знищення 4 тис. танків від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це Сікорський написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Росія втратила близько 4000 танків під час своєї триденної спецоперації проти України. Це приблизно 20 років поточного виробництва. Гарна робота і дякую, Україно", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 988 560 осіб (+1230 за добу), 10 872 танки, 28 527 артсистем, 22 656 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сікорський про знищення танків РФ

Автор: 

Сікорський Радослав (277) танк (2082) війна в Україні (4620)


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Топ коментарі
+7
легко та просто хвалитися досягненнями інших,бо не сам проливав кров,ставав інвалідом,вмирав та вцілому переживав те чого в цивілізованому світі не мало було статися....
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01.06.2025 11:14
+6
ворога б'є не так зброя,
як бойовий дух
та воля бути вільним..
Слава Героям!
Слава ЗСУ!
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01.06.2025 11:13
+5
одна польша передала близько 300 т-72
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01.06.2025 11:28
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З появою дронів, танки не такі вже й танки...
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01.06.2025 11:07 Відповісти
З появою дронiв i кацапи - вже не такi й кацапи. ЗЫ... бiогумусоветiкус, та й годi.
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01.06.2025 12:09 Відповісти
ворога б'є не так зброя,
як бойовий дух
та воля бути вільним..
Слава Героям!
Слава ЗСУ!
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01.06.2025 11:13 Відповісти
Пан Сікорський хай ще скаже скільки москалі виготовляють за добу нових танків і скільки в них на консервації на відміну від порізаних в Україні на вимогу натівців. Мовчу про залиті бетоном пускові шахти стратегічних ракет яких лише на Хмельниччині декілька десятків разом з командними пунктами та вирваними з корінням лініями живлення та зв'язку.
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01.06.2025 11:13 Відповісти
Кацапи НЕ виготовляють нових танків. Навіть срані те-90 роблять модернізуючи старі корпуси...
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01.06.2025 11:23 Відповісти
нема там на консервації вже майже ніхера з того що може хочаб їздити, з п'яти один збирають... але нажель поки що й цього вистачає
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01.06.2025 11:43 Відповісти
легко та просто хвалитися досягненнями інших,бо не сам проливав кров,ставав інвалідом,вмирав та вцілому переживав те чого в цивілізованому світі не мало було статися....
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01.06.2025 11:14 Відповісти
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01.06.2025 11:18 Відповісти
А Захід підсуєтився і нам 300 танків підігнав
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01.06.2025 11:20 Відповісти
одна польша передала близько 300 т-72
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01.06.2025 11:28 Відповісти
200 німці і 50 США - це багато? - в такому кровавому замісі - як каже Порошенко - Захід давайте зброю і не вимахуйтесь!
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01.06.2025 11:36 Відповісти
Запад подогнал 600+ ед. Т-72 разных модификаций, 150+ ед. "Леопард"-1, 90+ ед. "Леопард"-2 разных модификаций, 80 ед. "Абрамс", 60 ед. PT-90, 28 ед. M-55S и 14 ед. "Челленджер"-2. Россказни про "капельную" помощь это сколько танков смог поставить "Укроборонпром"
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01.06.2025 12:55 Відповісти
Більше. 4000 це лише підтверджені фото-відео...
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01.06.2025 11:26 Відповісти
А не підтверджених 25 тисяч.
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01.06.2025 11:50 Відповісти
Європа все міряє війну кількістю чужих втрат, бо сама не воює і не збирається.
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01.06.2025 12:38 Відповісти
Це ще не багато, хайно втратять 40 тисяч, тоді взагалі не буде чим воювати!
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01.06.2025 12:44 Відповісти
Помогли бы США в полную меру вооружением и снарядами в 2022 году - то русских бы выбили с украинской территории до конца 2022 года..
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01.06.2025 12:54 Відповісти
 
 