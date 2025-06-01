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Новости Уничтожение российской техники
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РФ потеряла около 4 тыс. танков во время своей "трехдневной спецоперации" против Украины, - Сикорский

сожженный танк РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил Украину за уничтожение 4 тыс. танков с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом Сикорский написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Россия потеряла около 4000 танков во время своей трехдневной спецоперации против Украины. Это примерно 20 лет текущего производства. Хорошая работа и спасибо, Украина", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 988 560 человек (+1230 за сутки), 10 872 танка, 28 527 артсистем, 22 656 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Сикорский об уничтожении танков РФ

Автор: 

Сикорский Радослав (435) танк (2272) война в Украине (4582)


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Топ комментарии
+5
легко та просто хвалитися досягненнями інших,бо не сам проливав кров,ставав інвалідом,вмирав та вцілому переживав те чого в цивілізованому світі не мало було статися....
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01.06.2025 11:14
+4
ворога б'є не так зброя,
як бойовий дух
та воля бути вільним..
Слава Героям!
Слава ЗСУ!
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01.06.2025 11:13
+4
одна польша передала близько 300 т-72
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01.06.2025 11:28
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З появою дронів, танки не такі вже й танки...
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01.06.2025 11:07 Ответить
З появою дронiв i кацапи - вже не такi й кацапи. ЗЫ... бiогумусоветiкус, та й годi.
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01.06.2025 12:09 Ответить
ворога б'є не так зброя,
як бойовий дух
та воля бути вільним..
Слава Героям!
Слава ЗСУ!
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01.06.2025 11:13 Ответить
Пан Сікорський хай ще скаже скільки москалі виготовляють за добу нових танків і скільки в них на консервації на відміну від порізаних в Україні на вимогу натівців. Мовчу про залиті бетоном пускові шахти стратегічних ракет яких лише на Хмельниччині декілька десятків разом з командними пунктами та вирваними з корінням лініями живлення та зв'язку.
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01.06.2025 11:13 Ответить
Кацапи НЕ виготовляють нових танків. Навіть срані те-90 роблять модернізуючи старі корпуси...
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01.06.2025 11:23 Ответить
нема там на консервації вже майже ніхера з того що може хочаб їздити, з п'яти один збирають... але нажель поки що й цього вистачає
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01.06.2025 11:43 Ответить
легко та просто хвалитися досягненнями інших,бо не сам проливав кров,ставав інвалідом,вмирав та вцілому переживав те чого в цивілізованому світі не мало було статися....
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01.06.2025 11:14 Ответить
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01.06.2025 11:18 Ответить
А Захід підсуєтився і нам 300 танків підігнав
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01.06.2025 11:20 Ответить
одна польша передала близько 300 т-72
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01.06.2025 11:28 Ответить
200 німці і 50 США - це багато? - в такому кровавому замісі - як каже Порошенко - Захід давайте зброю і не вимахуйтесь!
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01.06.2025 11:36 Ответить
Більше. 4000 це лише підтверджені фото-відео...
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01.06.2025 11:26 Ответить
А не підтверджених 25 тисяч.
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01.06.2025 11:50 Ответить
 
 