РФ потеряла около 4 тыс. танков во время своей "трехдневной спецоперации" против Украины, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил Украину за уничтожение 4 тыс. танков с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом Сикорский написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Россия потеряла около 4000 танков во время своей трехдневной спецоперации против Украины. Это примерно 20 лет текущего производства. Хорошая работа и спасибо, Украина", - написал он.

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