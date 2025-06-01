РФ потеряла около 4 тыс. танков во время своей "трехдневной спецоперации" против Украины, - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил Украину за уничтожение 4 тыс. танков с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом Сикорский написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Россия потеряла около 4000 танков во время своей трехдневной спецоперации против Украины. Это примерно 20 лет текущего производства. Хорошая работа и спасибо, Украина", - написал он.
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+5 Влад #584963
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+4 Bad Robot
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+4 Bogdan #591399
показать весь комментарий01.06.2025 11:28 Ссылка
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