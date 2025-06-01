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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 988 560 человек (+1230 за сутки), 10 872 танка, 28 527 артсистем, 22 656 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Сгорела российская техника

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 988 560 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 988560 (+1230) человек,

танков - 10872 (+5) ед.,

боевых бронированных машин - 22656 (+4) ед.,

артиллерийских систем - 28527 (+52) ед.,

РСЗО - 1401 (+1) ед,

средства ППО - 1173 (+0) ед.,

самолетов - 372 (+0) ед.,

вертолетов - 336 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 38366 (+151),

крылатые ракеты - 3268 (+3),

корабли /катера - 28 (+0) ед.,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 50325 (+127) ед,

специальная техника - 3903 (+1)

Также смотрите: Силы обороны уничтожили российский мотоцикл, укрытие и обнаружили и поразили вражескую пехоту в Донецкой области. ВИДЕО

ликвидация войск РФ в Украине

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19613) Генштаб ВС (6447) ликвидация (3674) уничтожение (7183)


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Трампон опять взял 2 недели типа "на подумать"...
Ждёт миллиона дохлых свинособак, как и все мы?
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01.06.2025 07:58 Ответить
Аккурат до дня роїсі..
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01.06.2025 08:12 Ответить
День параши на параше.
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01.06.2025 11:16 Ответить
Ситуація на фронтах змінюється вже не днями, а годинами. Може статися так, що Україна уже не має двох тижнів. Нас просто добивають і ведуть до капітуляції. А проплачені брехуни "ждут" і віщають про "успіхи".
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01.06.2025 10:58 Ответить
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01.06.2025 11:14 Ответить
Слава ЗСУ👍🏼🙏🏼❤️
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01.06.2025 09:29 Ответить
З усього видно, що Сирський хоче до 12-го заокруглити лямчик.
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01.06.2025 09:47 Ответить
До речі: а де пепелац?
Бо:

https://**********.com.ua/2025/06/01/buv-vertolit-i-nemaye-vertolota-sicheslavski-desantnyky-zayavyly-pro-vrazhennya-povitryanoyi-czili/ У 25 повітрянодесантній Січеславській бригаді ДШВ ЗСУ повідомили про збиття у травні ворожого гелікоптера.

Інформація про це була https://t.me/si4eslavskabrygada/839 оприлюднена 1 червня на каналі бригади.
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01.06.2025 09:54 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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01.06.2025 10:30 Ответить
 
 