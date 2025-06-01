Общие боевые потери РФ с начала войны - около 988 560 человек (+1230 за сутки), 10 872 танка, 28 527 артсистем, 22 656 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 988 560 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 988560 (+1230) человек,

танков - 10872 (+5) ед.,

боевых бронированных машин - 22656 (+4) ед.,

артиллерийских систем - 28527 (+52) ед.,

РСЗО - 1401 (+1) ед,

средства ППО - 1173 (+0) ед.,

самолетов - 372 (+0) ед.,

вертолетов - 336 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 38366 (+151),

крылатые ракеты - 3268 (+3),

корабли /катера - 28 (+0) ед.,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 50325 (+127) ед,

специальная техника - 3903 (+1)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.