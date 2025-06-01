Общие боевые потери РФ с начала войны - около 988 560 человек (+1230 за сутки), 10 872 танка, 28 527 артсистем, 22 656 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 988 560 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.06.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 988560 (+1230) человек,
танков - 10872 (+5) ед.,
боевых бронированных машин - 22656 (+4) ед.,
артиллерийских систем - 28527 (+52) ед.,
РСЗО - 1401 (+1) ед,
средства ППО - 1173 (+0) ед.,
самолетов - 372 (+0) ед.,
вертолетов - 336 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 38366 (+151),
крылатые ракеты - 3268 (+3),
корабли /катера - 28 (+0) ед.,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 50325 (+127) ед,
специальная техника - 3903 (+1)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Бо:
https://**********.com.ua/2025/06/01/buv-vertolit-i-nemaye-vertolota-sicheslavski-desantnyky-zayavyly-pro-vrazhennya-povitryanoyi-czili/ У 25 повітрянодесантній Січеславській бригаді ДШВ ЗСУ повідомили про збиття у травні ворожого гелікоптера.
Інформація про це була https://t.me/si4eslavskabrygada/839 оприлюднена 1 червня на каналі бригади.