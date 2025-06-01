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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 988 560 осіб (+1230 за добу), 10 872 танки, 28 527 артсистем, 22 656 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Спалена російська техніка

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 988 560 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 1.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 988560 (+1230) осіб,

танків - 10872 (+5) од,

бойових броньованих машин - 22656 (+4) од,

артилерійських систем - 28527 (+52) од,

РСЗВ - 1401 (+1) од,

засоби ППО - 1173 (+0) од,

літаків - 372 (+0) од,

гелікоптерів - 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 38366 (+151),

крилаті ракети - 3268 (+3),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 50325 (+127) од,

спеціальна техніка - 3903 (+1)

Також дивіться: Сили оборони знищили російський мотоцикл, укриття й виявили та уразили ворожу піхоту на Донеччині. ВIДЕО

ліквідація військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17764) Генштаб ЗС (6750) ліквідація (4057) знищення (7496)


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Трампон опять взял 2 недели типа "на подумать"...
Ждёт миллиона дохлых свинособак, как и все мы?
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01.06.2025 07:58 Відповісти
Аккурат до дня роїсі..
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01.06.2025 08:12 Відповісти
Слава ЗСУ👍🏼🙏🏼❤️
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01.06.2025 09:29 Відповісти
З усього видно, що Сирський хоче до 12-го заокруглити лямчик.
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01.06.2025 09:47 Відповісти
До речі: а де пепелац?
Бо:

https://**********.com.ua/2025/06/01/buv-vertolit-i-nemaye-vertolota-sicheslavski-desantnyky-zayavyly-pro-vrazhennya-povitryanoyi-czili/ У 25 повітрянодесантній Січеславській бригаді ДШВ ЗСУ повідомили про збиття у травні ворожого гелікоптера.

Інформація про це була https://t.me/si4eslavskabrygada/839 оприлюднена 1 червня на каналі бригади.
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01.06.2025 09:54 Відповісти
 
 