Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 988 560 осіб (+1230 за добу), 10 872 танки, 28 527 артсистем, 22 656 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 988 560 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 1.06.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 988560 (+1230) осіб,
танків - 10872 (+5) од,
бойових броньованих машин - 22656 (+4) од,
артилерійських систем - 28527 (+52) од,
РСЗВ - 1401 (+1) од,
засоби ППО - 1173 (+0) од,
літаків - 372 (+0) од,
гелікоптерів - 336 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 38366 (+151),
крилаті ракети - 3268 (+3),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 50325 (+127) од,
спеціальна техніка - 3903 (+1)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Бо:
https://**********.com.ua/2025/06/01/buv-vertolit-i-nemaye-vertolota-sicheslavski-desantnyky-zayavyly-pro-vrazhennya-povitryanoyi-czili/ У 25 повітрянодесантній Січеславській бригаді ДШВ ЗСУ повідомили про збиття у травні ворожого гелікоптера.
Інформація про це була https://t.me/si4eslavskabrygada/839 оприлюднена 1 червня на каналі бригади.