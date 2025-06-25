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Новости РФ увеличивает производство оружия Производство оружия
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В НАТО оценивают производство Россией танков в 130 в месяц, преимущественно это восстановление или модернизация

танк,рф

Военно-промышленный комплекс России достиг сейчас максимальной возможной способности по бронетехнике.

Об этом заявил журналистам на саммите НАТО высокопоставленный чиновник Альянса, который общался на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Россия сейчас, похоже, на пике своей производственной способности и способна поддерживать такой темп как минимум еще год", - заявил представитель Альянса, занимающийся разведывательной информацией.

Представитель НАТО также поделился с журналистами данными об объеме российского производства танков и легкой бронетехники.

"Сейчас они производят около 130 танков в месяц, то есть около 1600 в год, но надо заметить, что значительная часть, даже подавляющее большинство из этого количества - это восстановление или модернизация старых танков. Сейчас остается около 2000 старых танков, но часть из них годится только на "каннибализацию", то есть использование запасных частей", - рассказал он, добавив, что по данным НАТО Россия потеряла как минимум 2700 танков с начала полномасштабной войны.

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Также в Альянсе посчитали, что сейчас производственные мощности позволяют выпускать "ориентировочно 183 БМП и БТР в месяц". "Однако я подчеркну, что хоть они и производят много, но с начала полномасштабной войны они потеряли не менее 5000 БМП и БТРов - вдвое больше, чем они подготовили изначально, в 2022 году", - заявил он.

Также чиновник Альянса отметил, что нет оснований ожидать роста объемов производства. "Россия имеет внутренние сложности, ее ВПК сейчас работает на максимальной способности, и пока не видно пространства, чтобы его нарастить".

Читайте: РФ потеряла около 4 тыс. танков во время своей "трехдневной спецоперации" против Украины, - Сикорский

Автор: 

военно-промышленный комплекс (252) НАТО (10174) россия (96420) танк (2283)


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Топ комментарии
+8
прийшли московські шпигуни які бидлу впарили серіальчик і тепер ми всі мусимо померти. Ціль виконана на 50% - від нації уже лишилось лиш стільки
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25.06.2025 00:12 Ответить
+5
виробництво Росією танків у 130 на місяць

А в Україні ЗЄ виробляє по 2-3 відосика на день. 90 відосиків на місяць.

Так переможемо!!!
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25.06.2025 00:44 Ответить
+1
Щось згадалося як укроборонпром обіцяв ще на кінець 2022 року зробити новий український танк не гірший за західні ....

З.І. Я розумію що вони не можливо було , но на що вони постійно такі обіцянки дають ...
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25.06.2025 00:08 Ответить
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Щось згадалося як укроборонпром обіцяв ще на кінець 2022 року зробити новий український танк не гірший за західні ....

З.І. Я розумію що вони не можливо було , но на що вони постійно такі обіцянки дають ...
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25.06.2025 00:08 Ответить
прийшли московські шпигуни які бидлу впарили серіальчик і тепер ми всі мусимо померти. Ціль виконана на 50% - від нації уже лишилось лиш стільки
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25.06.2025 00:12 Ответить
«Солнцє єщьо нє взошло, а в Странє Дураков, ужє кіпєла работа !» (с)
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25.06.2025 00:13 Ответить
виробництво Росією танків у 130 на місяць

А в Україні ЗЄ виробляє по 2-3 відосика на день. 90 відосиків на місяць.

Так переможемо!!!
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25.06.2025 00:44 Ответить
Особисто я вірю. Якщо тільки один АвтоВАЗ виробляє 300 тисяч автомобілів на рік, а тільки один КамАЗ - 40 тисяч, то цифри по танках і БТР цілком адекватні. Війна йде не з багатим нафтою Іраном, а з багатим нафтою і промислово розвиненим монстром.
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25.06.2025 00:44 Ответить
Іран випускає автомобілів не менше чім московія ....
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25.06.2025 02:04 Ответить
А навіщо Україні гроші від Заходу на дрони та арту проти танків? Ми ворожі танки задавимо навіть піхотою з лопатами!
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25.06.2025 00:45 Ответить
Так і є. І ці танки поступово накопичуються для "блискавичного" удару на Нарву, Дауґавпілс і особливо Ригу (вельми ласий шматок для кацап'я!). Ну і для "з'єднання" Прусії з бульболендом.
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25.06.2025 01:15 Ответить
Що за маячня ? В інших джерелах пишуть що за весь 2024 рок було відправлено максимум 300 танків, і то більшість то відремонтовані старі. Кому вірити ?
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25.06.2025 06:08 Ответить
Нових танків виробляється не більше сотні на рік. Усі інші сотні одиниць на місяць це не виробництво, а капремонт і модернізація старовини з баз зберігання.
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25.06.2025 06:50 Ответить
 
 