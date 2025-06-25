В НАТО оценивают производство Россией танков в 130 в месяц, преимущественно это восстановление или модернизация

Военно-промышленный комплекс России достиг сейчас максимальной возможной способности по бронетехнике.

Об этом заявил журналистам на саммите НАТО высокопоставленный чиновник Альянса, который общался на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Россия сейчас, похоже, на пике своей производственной способности и способна поддерживать такой темп как минимум еще год", - заявил представитель Альянса, занимающийся разведывательной информацией.

Представитель НАТО также поделился с журналистами данными об объеме российского производства танков и легкой бронетехники.

"Сейчас они производят около 130 танков в месяц, то есть около 1600 в год, но надо заметить, что значительная часть, даже подавляющее большинство из этого количества - это восстановление или модернизация старых танков. Сейчас остается около 2000 старых танков, но часть из них годится только на "каннибализацию", то есть использование запасных частей", - рассказал он, добавив, что по данным НАТО Россия потеряла как минимум 2700 танков с начала полномасштабной войны.

Также читайте: Кто руководит российским ВПК: ГУР МО опубликовало перечень из 201 чиновника РФ

Также в Альянсе посчитали, что сейчас производственные мощности позволяют выпускать "ориентировочно 183 БМП и БТР в месяц". "Однако я подчеркну, что хоть они и производят много, но с начала полномасштабной войны они потеряли не менее 5000 БМП и БТРов - вдвое больше, чем они подготовили изначально, в 2022 году", - заявил он.

Также чиновник Альянса отметил, что нет оснований ожидать роста объемов производства. "Россия имеет внутренние сложности, ее ВПК сейчас работает на максимальной способности, и пока не видно пространства, чтобы его нарастить".

Читайте: РФ потеряла около 4 тыс. танков во время своей "трехдневной спецоперации" против Украины, - Сикорский