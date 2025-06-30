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Новини Знищення російської техніки
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Росія боїться відправити свій головний танк "Армата" на війну, ймовірно, через недостатню ефективність, - ЗМІ

Росія не використовує танк Арамата

Майже через три з половиною роки після вторгнення в Україну Росія все ще не розгорнула свій найновіший та "найвеличніший" танк "Армата" на фронті навіть на тимчасовій основі. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The National Interest.

Коротке перебування Т-14 "Армата" у війні, свідчить про те, що його бойовий потенціал у кращому випадку є слабким. Ймовірно, російські високопосадовці намагаються приховати "Армату", побоюючись, що іноземні покупці цієї платформи не захочуть купувати танк, якщо його справжні можливості (або їх відсутність) стануть відомі громадськості.

Минулого року генеральний директор російського державного оборонного конгломерату "Ростех" Сергій Чемезов офіційно заявив, що обмежена роль "Армати" в Україні пояснюється її "високою вартістю". Він додав, що цей танк є найбільш "революційним танком за останнє десятиліття", зазначивши, що "Армата, загалом, трохи дорога.

За функціональністю він, звичайно, набагато перевершує існуючі танки, але він занадто дорогий, тому армія навряд чи буде його зараз використовувати. Їм простіше купити такий самий

Однак якщо "Армата" справді настільки ефективна, виникає закономірне запитання: чому Москва не поспішає застосовувати її в умовах реального конфлікту, де кожен танк на рахунку?

З початку повномасштабного вторгення Росія, за даними відкритого розвідувального трекера Oryx, ймовірно, втратила понад 4 000 танків. Хоча отримати точні цифри та оцінки втрат військової техніки у війні досить складно, відеозаписи та інші зображення, зроблені під час конфлікту, свідчать про те, що ця оцінка, ймовірно, близька до реальності. У 2024 році Міжнародний інститут стратегічних досліджень, що базується в Лондоні, підрахував, що понад половину сучасних російських танків було втрачено у війні, а приблизно дві третини інвентарного парку Т-80 було вичерпано.

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Видання зазначає, що папері Т-14 виглядає набагато кращим за своїх попередників - МТЛБ радянських часів. Танк цієї серії має товстий броньовий захист, вибухореактивну броню та систему активного захисту AFGHANIT, що підвищує його живучість. Т-14 оснащений 125-мм гладкоствольною гарматою і баштою, яка може випускати до 45 боєприпасів. Хоча ці можливості озброєння і захисні заходи роблять Т-14 більш грізним на папері, реальна цінність платформи може бути перевірена лише тоді, коли "Армата" буде фактично використана в бою.

Поки що "Армата" залишається радше символом амбіцій, ніж реальною силою на полі бою.

Автор: 

армія рф (18060) танк (2095)


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Топ коментарі
+3
fpv дрон за 500$ всплакнул в сторонке....
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30.06.2025 12:15 Відповісти
+2
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30.06.2025 12:25 Відповісти
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fpv дрон за 500$ всплакнул в сторонке....
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30.06.2025 12:15 Відповісти
Якщо він на параді загорівся, то до фронту точно не доїде
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30.06.2025 12:20 Відповісти
у кацапських підарів у тренді віджаті моцики, скутери та мопеди, як щастить, то квадріки
особлива увага приділяється віслюкам
які нах.. армати...
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30.06.2025 12:20 Відповісти
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30.06.2025 12:25 Відповісти
та третина а то і половина суми це націнка за іноваційність.
краще розпродати танк і нехай вже покупець ризикує в бою аніж спробувати самому і втратити значну суму бо товар виявиться неякісним.
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30.06.2025 12:27 Відповісти
Що там розпродати?Монгольську електроніку?
«Під час репетиції урочистого параду, присвяченому дню Перемоги у Німецько-радянській війні - 7 травня 2015 на Красній площі танк СрамОта зупинився навпроти Мавзолею і заглух. Вишєл Лєнін з мавзалєя і підняв червоний прапорець, що мало сигналізувати про виниклі проблеми[15]. Танк простояв протягом усієї репетиції параду, його причепили тросом до тягача і намагалися відбуксирувати.[16] ».
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30.06.2025 12:48 Відповісти
Все простіше. Його тупо немає.
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30.06.2025 12:34 Відповісти
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30.06.2025 12:36 Відповісти
Царь ***** і тріада:

Царь Колакал
Царь Пушка
Царь Танк.
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30.06.2025 12:37 Відповісти
Якщо клієнтам з нешинел інтирест вельми цікаво випробувати ту махіну, що ж, велкам. Мені воно геть не вперлось, втім, як і усім моїм знайомим. Лайна і так без міри.
Бо так то, дійсно- всілякі цікаві теорії та припущення...розмірковування про причини. А цікаво кому з них, про що говорять мертві?
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30.06.2025 12:38 Відповісти
Не тому. Кацапи впевнені, що "Армата" не доїде.
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30.06.2025 12:42 Відповісти
 
 