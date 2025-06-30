Росія боїться відправити свій головний танк "Армата" на війну, ймовірно, через недостатню ефективність, - ЗМІ

Майже через три з половиною роки після вторгнення в Україну Росія все ще не розгорнула свій найновіший та "найвеличніший" танк "Армата" на фронті навіть на тимчасовій основі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The National Interest.

Коротке перебування Т-14 "Армата" у війні, свідчить про те, що його бойовий потенціал у кращому випадку є слабким. Ймовірно, російські високопосадовці намагаються приховати "Армату", побоюючись, що іноземні покупці цієї платформи не захочуть купувати танк, якщо його справжні можливості (або їх відсутність) стануть відомі громадськості.

Минулого року генеральний директор російського державного оборонного конгломерату "Ростех" Сергій Чемезов офіційно заявив, що обмежена роль "Армати" в Україні пояснюється її "високою вартістю". Він додав, що цей танк є найбільш "революційним танком за останнє десятиліття", зазначивши, що "Армата, загалом, трохи дорога.

За функціональністю він, звичайно, набагато перевершує існуючі танки, але він занадто дорогий, тому армія навряд чи буде його зараз використовувати. Їм простіше купити такий самий

Однак якщо "Армата" справді настільки ефективна, виникає закономірне запитання: чому Москва не поспішає застосовувати її в умовах реального конфлікту, де кожен танк на рахунку?

З початку повномасштабного вторгення Росія, за даними відкритого розвідувального трекера Oryx, ймовірно, втратила понад 4 000 танків. Хоча отримати точні цифри та оцінки втрат військової техніки у війні досить складно, відеозаписи та інші зображення, зроблені під час конфлікту, свідчать про те, що ця оцінка, ймовірно, близька до реальності. У 2024 році Міжнародний інститут стратегічних досліджень, що базується в Лондоні, підрахував, що понад половину сучасних російських танків було втрачено у війні, а приблизно дві третини інвентарного парку Т-80 було вичерпано.

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Видання зазначає, що папері Т-14 виглядає набагато кращим за своїх попередників - МТЛБ радянських часів. Танк цієї серії має товстий броньовий захист, вибухореактивну броню та систему активного захисту AFGHANIT, що підвищує його живучість. Т-14 оснащений 125-мм гладкоствольною гарматою і баштою, яка може випускати до 45 боєприпасів. Хоча ці можливості озброєння і захисні заходи роблять Т-14 більш грізним на папері, реальна цінність платформи може бути перевірена лише тоді, коли "Армата" буде фактично використана в бою.

Поки що "Армата" залишається радше символом амбіцій, ніж реальною силою на полі бою.