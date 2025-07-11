Російський "цар"-танк із саморобним антидроновим захистом та мінним тралом на Торецькому напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований російський танк обладнаний саморобним антидроновим захистом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий "цар"-танк був зафільмований на Торецькому напрямку.

"Напередодні бійці 28-ї окремої механізованої бригади успішно відбили ворожий штурм на Торецькому напрямку, під час якого окупанти задіяли так званий "Цар-танк" з мінним тралом, що дозволяє розчищати шлях для подальших штурмів, у тому числі на мотоциклах. У мережі опубліковані свіжі кадри, на яких можна детально оглянути монструозну техніку противника. Для його знищення знадобилося близько 60 FPV-дронів, адже було вкрай важко знайти вразливе місце", - йдеться у коментарі до запису.

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