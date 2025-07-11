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Новини Відео Знищення російської техніки
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Російський "цар"-танк із саморобним антидроновим захистом та мінним тралом на Торецькому напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований російський танк обладнаний саморобним антидроновим захистом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий "цар"-танк був зафільмований на Торецькому напрямку

"Напередодні бійці 28-ї окремої механізованої бригади успішно відбили ворожий штурм на Торецькому напрямку, під час якого окупанти задіяли так званий "Цар-танк" з мінним тралом, що дозволяє розчищати шлях для подальших штурмів, у тому числі на мотоциклах. У мережі опубліковані свіжі кадри, на яких можна детально оглянути монструозну техніку противника. Для його знищення знадобилося близько 60 FPV-дронів, адже було вкрай важко знайти вразливе місце", - йдеться у коментарі до запису.

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Автор: 

армія рф (18159) танк (2099)


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Топ коментарі
+12
Потрібні дрони з відповідною масою вибухівки.За три роки нічого такого не зробили,дякуючи потужному балаболу
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11.07.2025 10:32 Відповісти
+9
"Для його знищення знадобилося близько 60 FPV-дронів" - я б не сказав, що дебіл....якщо це знищено тільки з 60ї спроби...
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11.07.2025 10:30 Відповісти
+6
Тут багато дають порад.Там хлопці не дурні.Не завжди є під рукою засіб для знищення окремих цілей.Це на дивані і терміт і нановибухівка завжи є.Підбили і молодці,завдання виконали.
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11.07.2025 10:55 Відповісти
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Фу, яка гидота
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11.07.2025 10:27 Відповісти
Иван-дебил....
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11.07.2025 10:28 Відповісти
"Для його знищення знадобилося близько 60 FPV-дронів" - я б не сказав, що дебіл....якщо це знищено тільки з 60ї спроби...
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11.07.2025 10:30 Відповісти
Це свідчить про те, що артилерії немає. Взагалі.
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11.07.2025 10:54 Відповісти
ну у нас или зрада или перемога.. рпг за 5 копеек вынесло б это русского багатыря...
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11.07.2025 10:59 Відповісти
Жерсть...
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11.07.2025 10:29 Відповісти
60 фпв на одну таку бандуру - це багато. Думаю хлопці шось придумають для зупинки таких бегемотів. Терміт якийсь скидувати чи хз...
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11.07.2025 10:32 Відповісти
60 * 500 = 30 тис. у.о.
Один постріл з Джавеліну.

Але звісно набагато більше часу і роботу операторів.
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11.07.2025 10:40 Відповісти
Я не мав на увазі гроші. Якшо порахувати вартість танка і всього "сараю" на ньому то і сто і мабудь тищу дронів буде дуже вигідно витратити. Тут більше дефіцит самих дронів і обмежена пропускна здатність операторів.
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11.07.2025 10:44 Відповісти
Вартість однієї ракети Javelin коливається від 73 тисяч доларів до 250 тисяч доларів. Ціна може залежати від версії ракети та обсягів замовлення. Наприклад, у 2020 році ціна становила 72 тисячі доларів, а у 2021 - 76,4 тисячі доларів. Більш нові версії, як FGM-148F, можуть коштувати 245 тисяч доларів.
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11.07.2025 11:13 Відповісти
"Стало очевидним, що сьогодні дешеві та масові озброєння здатні виснажувати дуже дорогу й потужну зброю." - Валерій Залужний

https://www.pravda.com.ua/columns/2025/07/11/7521193/
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11.07.2025 10:53 Відповісти
Потрібні дрони з відповідною масою вибухівки.За три роки нічого такого не зробили,дякуючи потужному балаболу
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11.07.2025 10:32 Відповісти
ті дрони і вибухові пристрої майструють неподалік лінії фронту, маю знайомого на фронті і він розказував що так повсюди, щось підкинули волонтери а щось самі майструють, особливо вибухівку розпилюючи снаряди
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11.07.2025 10:42 Відповісти
а тих майстрів ще поліція тягає як в Житомирі
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11.07.2025 10:46 Відповісти
Він вже згорів. Вчора було відео. Кажуть 60 дронів використали
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11.07.2025 11:40 Відповісти
Навіщо? За 30 тис. доларів спалили цього франкінштерна, дешевше ніж постріл з джавеліна, який коштує 175-250 тис. доларів ( залежно від ракети).
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11.07.2025 12:18 Відповісти
"Для його знищення знадобилося близько 60 FPV-дронів"
Або один Джавелін...
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11.07.2025 10:34 Відповісти
ніфіга джавелін не знище ту вундервафлю
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11.07.2025 10:35 Відповісти
Прошибе наскрізь та ще й у землю вглиб на метр мінімум.
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11.07.2025 10:48 Відповісти
Там екрани і на рахунок прошибе-люта маячня.До того ж ще треба,щоб хтось той джавелін доніс до місця пострілу.
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11.07.2025 10:51 Відповісти
Ударному ядру ПОФІГ на ті екрани.
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11.07.2025 10:52 Відповісти
Ти хоть почитай літературу і не пиши дурниць.
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11.07.2025 11:01 Відповісти
Ну так іди та ЧИТАЙ!
Я давно все це прочитав.
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11.07.2025 11:04 Відповісти
Брехун!!Бо зав би,що екрани пробивну здатність наближають до нуля,оскільки ударне ядро після влучання в екран руйнується
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11.07.2025 11:10 Відповісти
Типіл.
Це кумулятивна струя руйнується від потрапляння у екран.
А що би зруйнувати ударне ядро екран повинен бути набагато міцнішим.
У ході застосування джавелинів було багато випадків, коли ударне ядро прошибало як ДАХ танку, так і його ДНО!
І навіть ніякі додаткові мангали не захищали рашистський танк.
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11.07.2025 11:19 Відповісти
До чого ж ти тупий!Ударне ядро - спеціальний тип уражальної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 бойової частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 артилерійського снаряда (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) міни), заснований на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82 кумулятивному ефекті дії **********. Формування ударного ядра здійснюється шляхом «вивертання» за допомогою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 вибухової речовини «кумулятивного» облицювання й подальшого його обтиснення в радіальному напрямку з отриманням компактного елемента.

Схожість с кумулятивною струєю помічаєш ??
Дах танка 4-5см,того й пробива!!!
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11.07.2025 11:40 Відповісти
Ударне ядро це пластична маса,яка руйнується об перешкоди,це не фольфрамовий лом!
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11.07.2025 11:42 Відповісти
Я тобі що, на суахілі пишу, що ти не розумієш?
ЗАФІКСОВАНО багато випадків ПОДВІЙНОГО ПРОБИТТЯ (дах та дно) рашистський танків ударним ядром з ПТРК "Джавелін".
Факт. Точка!
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11.07.2025 11:49 Відповісти
Ну ти й телепень!!!Товщина даху і дна майже нікуя!!!Вундервавля посилена екранами сітками якраз таки,щоб подібною штукою важко було пробити.
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11.07.2025 11:54 Відповісти
Я тобі написав, що, подвійне пробиття, це зафіксований ФАКТ.
Будеш сперечатися з РЕАЛЬНІСТЮ?
Це вже схоже психічний розлад.
Перевірся у психіатра.
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11.07.2025 12:16 Відповісти
Я ж тобі барану написав,що твій факт можливий тільки малій товщині броні даху і дна!
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11.07.2025 12:20 Відповісти
Ну скажи вумнику:
У якого танку велика товщина броні даху?!
І що по твоєму "велика товщина"?
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11.07.2025 12:28 Відповісти
У того,що на відео.Ти чи сліпий,скільки туди всього навішали.Тому і витримав під 60 дронів.
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11.07.2025 12:31 Відповісти
То не танк,а мегавундервафля
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11.07.2025 12:32 Відповісти
Невже ти такий дубовий??Тупе,нічого не читало на цю тему і несе дичину
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11.07.2025 12:21 Відповісти
нема бажання баобабу щось донести до залізобетонного мозку.

Джавелін-зірка смерті,згоден
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11.07.2025 12:23 Відповісти
Бронепробиття ударного ядра менша,чим у кумулятивної струї
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11.07.2025 11:59 Відповісти
Кумулятивная струя разрушается при прохождении экрана, ударное ядро нет. Ему по барабану экраны. Ударное ядро формируется на расст. 1-1.5 от цели, а не на поверхности, как кум.струя и экраны от него не защищают, и сохраняет поражающую способность на расст. 30-40 метров.
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11.07.2025 12:15 Відповісти
Дрони працюють на значній відстані.
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11.07.2025 10:39 Відповісти
НАФІГА тисячі кілометрів дальності, коли ця бандура прямо перед тобою?
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11.07.2025 10:50 Відповісти
Подивись відео Мадяра,на яких відстанях працюють дрони.
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11.07.2025 10:52 Відповісти
Повторюю питання:
НАФІГА тисячі кілометрів дальності, коли ця бандура прямо перед тобою?
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11.07.2025 11:01 Відповісти
Ти вася??Які тисячі кілометрів??Чому вона буде перед позицією.Десь там далеченько тралить поле для орків,щоб ближче підійти і не витрачати час на розмінування,яке може затянусь на неділлі
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11.07.2025 11:06 Відповісти
Типіл.
Середня ширина сірої зони 4-0.4 км.
А якщо кацапи тралять міни, то це у зоні прямої наводки від наших позицій.
Інакше, вони би просто познімали усі міни саперами.
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11.07.2025 11:25 Відповісти
Просто саперами ,ти клоун
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11.07.2025 11:33 Відповісти
А ти гадав "у казку потрапив"?
Знімаються міни і їх саперами, і нашими саперами, і повторно використовуються.
І у ночі, тихесенько постійно йде розміновування - прокладання проходів у мінних полях.
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11.07.2025 11:37 Відповісти
Це протимінний трал!!!!
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11.07.2025 11:07 Відповісти
Бо бажано цю бандуру "прямо перед собою" не допускати. Бо кацапи цю бандуру теж прикривають своїми дронами, а щоб запустити Джавелін потрібно вийти на відкриту місцевість з ним і досить довгий час прицілюватись. Та й скільки у нас тих джавелінів...на кожну позицію не вистачить і близько...
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11.07.2025 10:55 Відповісти
Поки 60 дронів запустиш, ця черепа...ха "до Києва" доповзе.
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11.07.2025 11:03 Відповісти
Одна ракета з "Стугни" вирішила б усі проблеми, але то дефіціт.
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11.07.2025 10:36 Відповісти
60 fpv це вже занадто, може краще по таким "красеням" працювати зверху напалмом, щоб аж шкварчало всередині, або ТМ з "баби Яги", щоб той захист розібрати?
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11.07.2025 10:36 Відповісти
Помню раньше хвастались видео с дроном - "драконом", которым лесопосадки выжигали... Вот тут как раз бы пригодился такой.
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11.07.2025 10:41 Відповісти
Це я ж про нього... Було б феєрично
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11.07.2025 10:43 Відповісти
Штук 5 тандемных зарядов должно хватить и на такую вундервафлю
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11.07.2025 10:43 Відповісти
для того він мавби під'їхати туди де його можна ними дістати, але краще цього не робити, палити їх по дорозі. мабуть десь продовбали в ньому дирку тоді туди залітів той що допалив, ну еіхто ж не знав що таке попадеться. але наприклад зверху скида на кілограм 5-10 вибухівки розібравби того мангала, а далі палити його
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11.07.2025 11:16 Відповісти
Скидувати 5 літрові банки з горючкою, банки будуть лопатися, горючка розтікатися, а потім одним дроном підпалити!
Суміш можна додавати...
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11.07.2025 10:51 Відповісти
Тєкстільноє іздєліє «Баба Яга».
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11.07.2025 10:37 Відповісти
Царь пушка не стреляет, царь колокол не звонит, царь танк *********** 😁
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11.07.2025 10:41 Відповісти
Що далі?
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11.07.2025 11:00 Відповісти
Все! Підірвався на міні, добили дроном.
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11.07.2025 10:42 Відповісти
Як він міг підірватися на міні, якшо в нього мінний трал спереду?
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11.07.2025 10:56 Відповісти
Є різні варіанти, наприклад:
"Підривач МВД-62 двохтактовий, спрацьовує від двух натискань, які йдуть одне за одним за термін не більше однієї секунди. В з'язку з цим, він має підвищену стійкість до каткових мінних тралів та підриву зарядів розмінування. Тобто, він спрацьовує під другим катком танка або колесом БТР."
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11.07.2025 11:08 Відповісти
Варвари та техніка.
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11.07.2025 10:49 Відповісти
завжди дивувало чому на сараї не юзають дрони з "термітом" яким палили посадки.
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11.07.2025 10:51 Відповісти
Тут багато дають порад.Там хлопці не дурні.Не завжди є під рукою засіб для знищення окремих цілей.Це на дивані і терміт і нановибухівка завжи є.Підбили і молодці,завдання виконали.
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11.07.2025 10:55 Відповісти
підбили і це вже добре . важливо ще не дати відтягнути
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11.07.2025 11:03 Відповісти
Баба яга з 120мм міною з першого одразу б поклала це лайно. Але вона не сковзь є .
і все ж таки скільки тупої дурі у московитів дивлячись на те яке лайно вони кліпають і пруть далі на смерть
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11.07.2025 11:17 Відповісти
Может это лохматое сооружение ********* на руках переносят?
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11.07.2025 12:23 Відповісти
Там би одного смачного фосфорного скиду вистачило...
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11.07.2025 12:43 Відповісти
 
 