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Український воїн знищив трьох росіян прицільним вогнем, а ще одного ліквідував у рукопашному бою. ВIДЕО

26 січня 2025 року у Вовчанську на Харківщині український воїн Віктор Алупой, піхотинець 42-го окремого батальйону 57-ої окремої мотопіхотної бригади, з позивним "Марсель", під час першого бойового виходу знищив ворожу штурмову групу, вступивши у рукопашний бій, попри численні поранення.

Позиція Віктора — укріплення з позивним "Іскра" — опинилася під атакою чотирьох російських штурмовиків. Трьох загарбників він знищив прицільним вогнем зі стрілецької зброї, проте один із них прорвався в будівлю. У критичний момент, коли автомат бійця заклинило, між ним і ворогом почалася рукопашна сутичка. Попри ножове поранення, Віктор зумів захопити зброю противника та ліквідувати його, інформує Цензор.НЕТ.

Після бою пораненого "Марселя" мали евакуювати, та ворог завдав удару з FPV-дрона, влучивши йому в ногу. Попри ще одне серйозне поранення, боєць самостійно подолав зруйнований міст через річку та пройшов кілька кілометрів на милицях, щоб дістатися безпечної зони.

Дивіться: Російські загарбники дали драпака, намагаючись врятуватися від дронів-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

57 окрема мотопіхотна бригада (105) Вовчанськ (449) Харківська область (1271) Чугуївський район (169)


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Козак ❤️ !!!
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11.07.2025 18:47 Відповісти
Такі Українці, мають перебувати на посадах, в Урядовому кварталі та органах державного управління, а не оті йолопи, з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ, з 2019 року, що то вагнерівців злили ******, то Україну зливають!!
Слава Україні!
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11.07.2025 18:47 Відповісти
Бажаю щоби всі!!!!
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11.07.2025 18:48 Відповісти
Это вам не кино со Сталлоне
Это настоящий РОКИ!
КРУТОЙ МУЖИК!!!
Респектище!!!
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11.07.2025 18:53 Відповісти
Настоящий украинский Рокки!... Человек защищает Родину и воюет против паскудных кацапидоров за свою землю. Уважение и низкий поклон воину света. Слава Украине! Героям слава!
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11.07.2025 19:49 Відповісти
Респект! Ось кому треба нагороди давати а не кошевому та іншим запроданцям!
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11.07.2025 19:54 Відповісти
 
 