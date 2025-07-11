Український воїн знищив трьох росіян прицільним вогнем, а ще одного ліквідував у рукопашному бою. ВIДЕО
26 січня 2025 року у Вовчанську на Харківщині український воїн Віктор Алупой, піхотинець 42-го окремого батальйону 57-ої окремої мотопіхотної бригади, з позивним "Марсель", під час першого бойового виходу знищив ворожу штурмову групу, вступивши у рукопашний бій, попри численні поранення.
Позиція Віктора — укріплення з позивним "Іскра" — опинилася під атакою чотирьох російських штурмовиків. Трьох загарбників він знищив прицільним вогнем зі стрілецької зброї, проте один із них прорвався в будівлю. У критичний момент, коли автомат бійця заклинило, між ним і ворогом почалася рукопашна сутичка. Попри ножове поранення, Віктор зумів захопити зброю противника та ліквідувати його, інформує Цензор.НЕТ.
Після бою пораненого "Марселя" мали евакуювати, та ворог завдав удару з FPV-дрона, влучивши йому в ногу. Попри ще одне серйозне поранення, боєць самостійно подолав зруйнований міст через річку та пройшов кілька кілометрів на милицях, щоб дістатися безпечної зони.
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