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Нацгвардійці знищили корейську систему залпового вогню "Type 75" на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Бійці Першої президентської бригади "Буревій" Національної гвардії знищили північнокорейську реактивну систему залпового вогню Type 75 на Купʼянському напрямку.
Відео було оприлюднене на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти на північнокорейській екзотиці виїхали на позицію, аби працювати, але першими відпрацювали пілоти "Буревія". Удар швидкий, результат — очікуваний: ще одна "рідкість" знищена", - прокоментували відео у бригаді.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар11.07.2025 21:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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