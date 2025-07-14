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Наші штурмовики ліквідували окупантів, які засіли в укритті: "Виходьте, бо ми роз’#бемо цю трубу". ВIДЕО

На Торецькому напрямку піхотинці бригади "Хижак" ліквідували групу російських загарбників, які засіли в бетонній трубі та відмовилися здаватися в полон.

Про деталі зачистки, знятої від першої особи, розповіли на сторінці бригади "Хижак" Департаменту патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Русня засіла в "норі", але не схотіла здаватися", — йдеться у повідомленні.

Після ультиматуму, "в хід пішли гранати", внаслідок чого позицію ворога було знищено.

Також дивіться: Воїни 5 ОШБр атакували дронами-камікадзе вороже укриття: особовий склад противника ліквідовано. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18180) Нацполіція (15352) знищення (7793)


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Труба діло
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14.07.2025 16:39 Відповісти
*******@м рашистським не сказали, що лади вже закінчилися, і за трупака, тепер дають пакет пельменів та в кращому випадку машину вугілля, бо за їх же кацапською статистикою, ще до війни, повідомлялось, що в країні нафтобензоколонки не опалюються будинки у 40 відсотків населення.
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14.07.2025 16:40 Відповісти
Свіженькі "трубні денчики")))
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14.07.2025 16:44 Відповісти
Смачно здохли ***************..
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14.07.2025 16:48 Відповісти
Вправно діють! Респект!
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14.07.2025 17:11 Відповісти
Це що, не можна було знайти трубу на московії, що аж в Україну прийшли?
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14.07.2025 17:18 Відповісти
 
 