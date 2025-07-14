Наші штурмовики ліквідували окупантів, які засіли в укритті: "Виходьте, бо ми роз’#бемо цю трубу". ВIДЕО

На Торецькому напрямку піхотинці бригади "Хижак" ліквідували групу російських загарбників, які засіли в бетонній трубі та відмовилися здаватися в полон.

Про деталі зачистки, знятої від першої особи, розповіли на сторінці бригади "Хижак" Департаменту патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Русня засіла в "норі", але не схотіла здаватися", — йдеться у повідомленні.

Після ультиматуму, "в хід пішли гранати", внаслідок чого позицію ворога було знищено.

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