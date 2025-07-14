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Воїни 5 ОШБр знищили дві гармати росіян, два транспортні засоби та ліквідували живу силу противника. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади на Краматорському напрямку знищили дві гармати росіян, два транспортні засоби та ліквідували живу силу противника.

Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (18180) ліквідація (4210) 5 ОШБр (125)


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