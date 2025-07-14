Воїни 5 ОШБр знищили дві гармати росіян, два транспортні засоби та ліквідували живу силу противника. ВIДЕО
Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади на Краматорському напрямку знищили дві гармати росіян, два транспортні засоби та ліквідували живу силу противника.
Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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