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Бойцы ССО совершили успешный налет в тыл противника, ликвидировали оккупантов, а одного — взяли в плен.. ВИДЕО
Операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВС Украины совершили успешный налет на позицию врага вблизи границы с Россией.
Воины ССО зашли в тыл противника и провели специальные действия, в результате было уничтожено вражескую живую силу, а также один оккупант - взят в плен. Без потерь с нашей стороны, информирует Цензор.НЕТ.
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