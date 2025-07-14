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Бойцы 3 ОШБр обнаружили и уничтожили танки, САУ "Нона", БМП и ремонтно-эвакуационную машину оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады обнаружили и уничтожили танки, разбили квадроцикл, ремонтно-эвакуационную машину и залетели вплотную к САУ "Нона".

Также воины атаковали ЛАТы, грузовики и боевые машины противника, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы ССО совершили успешный налет в тылу противника, ликвидировали оккупантов, а одного - пленили. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20030) уничтожение (7480) 3-я Отдельная штурмовая бригада (463)


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