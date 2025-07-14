Бойцы 3 ОШБр обнаружили и уничтожили танки, САУ "Нона", БМП и ремонтно-эвакуационную машину оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады обнаружили и уничтожили танки, разбили квадроцикл, ремонтно-эвакуационную машину и залетели вплотную к САУ "Нона".
Также воины атаковали ЛАТы, грузовики и боевые машины противника, информирует Цензор.НЕТ.
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