РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7464 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
309 0

Нацгвардейцы за неделю поразили танк, бронированную технику, артиллерийские системы и РСЗО россиян. ВИДЕО

За прошедшую неделю подразделения Национальной гвардии поразили по всей линии фронта 35 блиндажей и скопления личного состава противника, более десятка вражеских складов и десятки единиц различной техники.

Об этом в понедельник рассказал командующий НГУ Александр Пивненко, опубликовав видеоподборку с работой операторов БПЛА бригады "Хартия", информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, за указанный период нацгвардейцы также уничтожили: 1 танк, 7 единиц бронированной техники, 40 единиц автомобильной техники, 8 артиллерийских систем, 13 складов БК/ПММ, 1 РСЗО.

Также смотрите: Бойцы 3 ОШБр обнаружили и уничтожили танки, САУ "Нона", БМП и ремонтно-эвакуационную машину оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20030) уничтожение (7480) Национальная гвардия (2188)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 