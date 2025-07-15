Прикордонники за добу ліквідували 5 окупантів, ще 3 – поранили на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
На Північно-Слобожанському напрямку оператори БпЛА "Вампір" 15-го мобільного прикордонного загону лише за добу ліквідували 5 окупантів, ще 3 – поранили.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, опублікувавши відео, інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль