Прикордонники за добу ліквідували 5 окупантів, ще 3 – поранили на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

На Північно-Слобожанському напрямку оператори БпЛА "Вампір" 15-го мобільного прикордонного загону лише за добу ліквідували 5 окупантів, ще 3 – поранили.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, опублікувавши відео, інформує Цензор.НЕТ.

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