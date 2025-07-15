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Прикордонники за добу ліквідували 5 окупантів, ще 3 – поранили на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

На Північно-Слобожанському напрямку оператори БпЛА "Вампір" 15-го мобільного прикордонного загону лише за добу ліквідували 5 окупантів, ще 3 – поранили.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, опублікувавши відео, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (18190) Держприкордонслужба ДПСУ (6244) знищення (7802)


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