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"Птахи Мадяра" атакували трьох російських штурмовиків, які сподівалися дістатися укриття в одній з лісосмуг. ВIДЕО
Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" продовжують нищити російських штурмовиків.
Новим відео з ліквідацією окупантів поділився у себе у соцмережах підрозділ WORMBUSTERS, інформує Цензор.НЕТ.
Як видно на оприлюднених ними кадрах, троє російських піхотинців сподівалися дістатися укриття в одній з лісосмуг, проте були виявлені та методично знищені нашими дронарями.
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Шлююю яяя, шлю я єй за пакєтам пакєєт.
Толькааа, толька нєт мнє нє слова в атвєт.