УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9068 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
1 431 3

"Птахи Мадяра" атакували трьох російських штурмовиків, які сподівалися дістатися укриття в одній з лісосмуг. ВIДЕО

Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" продовжують нищити російських штурмовиків.

Новим відео з ліквідацією окупантів поділився у себе у соцмережах підрозділ WORMBUSTERS, інформує Цензор.НЕТ.

Як видно на оприлюднених ними кадрах, троє російських піхотинців сподівалися дістатися укриття в одній з лісосмуг, проте були виявлені та методично знищені нашими дронарями.

Також дивіться: Прикордонники за добу ліквідували 5 окупантів, ще 3 – поранили на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18190) ліквідація (4215) 414 Птахи Мадяра (19)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як співали в старій радянсько-кацапській пісні:
Шлююю яяя, шлю я єй за пакєтам пакєєт.
Толькааа, толька нєт мнє нє слова в атвєт.
показати весь коментар
15.07.2025 17:34 Відповісти
Чудово!
показати весь коментар
15.07.2025 17:37 Відповісти
Хробакоцид
показати весь коментар
15.07.2025 17:43 Відповісти
 
 