"Птахи Мадяра" атакували трьох російських штурмовиків, які сподівалися дістатися укриття в одній з лісосмуг. ВIДЕО

Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" продовжують нищити російських штурмовиків.

Новим відео з ліквідацією окупантів поділився у себе у соцмережах підрозділ WORMBUSTERS, інформує Цензор.НЕТ.

Як видно на оприлюднених ними кадрах, троє російських піхотинців сподівалися дістатися укриття в одній з лісосмуг, проте були виявлені та методично знищені нашими дронарями.

Також дивіться: Прикордонники за добу ліквідували 5 окупантів, ще 3 – поранили на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО