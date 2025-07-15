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Воздушные силы нанесли удары авиационными боеприпасами по пунктам управления российскими дронами. ВИДЕО

Воздушные силы нанесли удары высокоточными авиационными боеприпасами по приоритетным целям противника - пунктам управления российскими дронами в Запорожской области и Северо-Слобожанском направлении фронта.

Об этом сообщили в телеграм-канале Бутусов Плюс, опубликовав видео, информирует Цензор.НЕТ.

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авиация (2886) армия РФ (20039) уничтожение (7490)


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Мені не відомо, що там було. Але тепер я знаю точно, що ТАМ нічого цілого немає... сподіаюсь, що там було ХТОСЬ і ЩОСЬ. Слава Україні, слава Повітряним силам України
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15.07.2025 19:43 Ответить
 
 