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Воздушные силы нанесли удары авиационными боеприпасами по пунктам управления российскими дронами. ВИДЕО
Воздушные силы нанесли удары высокоточными авиационными боеприпасами по приоритетным целям противника - пунктам управления российскими дронами в Запорожской области и Северо-Слобожанском направлении фронта.
Об этом сообщили в телеграм-канале Бутусов Плюс, опубликовав видео, информирует Цензор.НЕТ.
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Григорий Бондаренко #527937
показать весь комментарий15.07.2025 19:43 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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