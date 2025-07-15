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Собака шматує тіло російського солдата, ліквідованого на полі бою. ВIДЕО

Бійці батальйону 20-го окремого полку безпілотних систем К-2 показали як покинута собака шматує тіло російського солдата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник зафільмував, як пес гризе тіло ліквідованого окупанта на полі бою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Троє окупантів ховалися під антидроновими плащами, однак бійці Наддніпрянської бригади ліквідували їх. ВIДЕО

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армія рф (18190) тварини (472) ліквідація (4215) собаки (103) захист тварин (86)


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Топ коментарі
+4
Як би не отруївся собачка
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15.07.2025 23:18 Відповісти
+3
Приятного аппетита тебе пёсик!
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15.07.2025 23:16 Відповісти
+3
зараз вибір великий, тому тваринки їдять виключно одноденних.
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15.07.2025 23:36 Відповісти
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Приятного аппетита тебе пёсик!
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15.07.2025 23:16 Відповісти
Як би не отруївся собачка
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15.07.2025 23:18 Відповісти
зараз вибір великий, тому тваринки їдять виключно одноденних.
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15.07.2025 23:36 Відповісти
Та вже є і такі гурмани що ********** з душком...
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16.07.2025 00:50 Відповісти
Є такі. Називаються дніпровські астакуси. Якщо позиційна війна буде затягуватись ще на пару років, то є сенс завезти грифів з Казахстану. Хоча впевнений, що кацапи не будуть встигати псуватись, бо лисиці давно перестали полювати на мишей через стрімке розширення кормової бази, через що їх популяція в Україні за час широкомасштабного вторгнення збільшилась більше, ніж вдвічі - з 45 тисяч до майже ста тисяч.
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16.07.2025 01:34 Відповісти
Спеціально виведена в секретних Мазепівсько-Бандерівських лабораторіях порода "Смерть окупантам".
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15.07.2025 23:16 Відповісти
Фе! Яке не естетичне видовисько
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15.07.2025 23:17 Відповісти
помстилась, заодно і поїла.
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15.07.2025 23:32 Відповісти
Це Акція для собак!
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15.07.2025 23:36 Відповісти
bon appetit!
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15.07.2025 23:40 Відповісти
Дуже приємно дивитись.
Виправте лише заголовок.
1) то не доросла собака,то щеня десь місяців шести.
(зверніть увагу на вуха, вони лише почали намагатись стояти сторчма).
2) обов*язково напишіть що це дуже вгодоване щенятко. З гарним округлим животиком.
Певне це не першу кацапську наволоч воно куштує.
Не дякуйте.
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16.07.2025 00:00 Відповісти
Дякую
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16.07.2025 00:16 Відповісти
Песик-бандересик
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16.07.2025 00:15 Відповісти
Пес ситий.Хоч би не сказився у таку жару!
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16.07.2025 00:31 Відповісти
лугандоно-африканський шахтёр. тільки з шахти і зразу собаку погодувать.
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16.07.2025 00:32 Відповісти
 
 