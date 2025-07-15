Собака шматує тіло російського солдата, ліквідованого на полі бою. ВIДЕО

Бійці батальйону 20-го окремого полку безпілотних систем К-2 показали як покинута собака шматує тіло російського солдата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник зафільмував, як пес гризе тіло ліквідованого окупанта на полі бою.

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