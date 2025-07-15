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Собака шматує тіло російського солдата, ліквідованого на полі бою. ВIДЕО
Бійці батальйону 20-го окремого полку безпілотних систем К-2 показали як покинута собака шматує тіло російського солдата.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник зафільмував, як пес гризе тіло ліквідованого окупанта на полі бою.
Топ коментарі
+4 Vsevolod Marchenko #551075
показати весь коментар15.07.2025 23:18 Відповісти Посилання
+3 Alex Peterson
показати весь коментар15.07.2025 23:16 Відповісти Посилання
+3 Urs
показати весь коментар15.07.2025 23:36 Відповісти Посилання
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1) то не доросла собака,то щеня десь місяців шести.
(зверніть увагу на вуха, вони лише почали намагатись стояти сторчма).
2) обов*язково напишіть що це дуже вгодоване щенятко. З гарним округлим животиком.
Певне це не першу кацапську наволоч воно куштує.
Не дякуйте.