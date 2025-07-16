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Бойцы "Люти" взяли в плен оккупанта из Севастополя: "Как там погода в Крыму?". ВИДЕО

Бойцы батальона "Эней" бригады "Лють" во время боя обезвредили вражескую группу, взяв в плен оккупанта из Севастополя.

Об успешной операции вблизи населенного пункта Александро-Калиново рассказали на странице Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють", сообщает Цензор.НЕТ.

"Противник пытался закрепиться в здании, но наши воины показали, что происходит с теми, кто приходит на нашу землю. В дело пошли FPV-дроны и арта, а завершили все гранаты", - говорится в сообщении.

В результате боя двое оккупантов были уничтожены, а один - взят в плен.

"Пленный - из Севастополя, служил в 10-м танковом полку. На войну его вытащили прямо из тюрьмы", - рассказали в бригаде.

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Автор: 

армия РФ (20051) плен (2660)


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На ви і без матюків... Він вже повинен валятися у власному гівні і ригати,срати кровью!! А потім,коли все розкаже,бути спокійно насадженим на палю! Може й вірно що русня ТАК знущається з нас? Може,ми іншого й не заслуговуємо?
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16.07.2025 17:46 Ответить
Дуже дякую, но що це за бой проти 3 калік, такими темпами ми будемо воювати 100 років.
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16.07.2025 17:59 Ответить
А як треба було?
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16.07.2025 18:26 Ответить
А що ж це за лицемірство таке, цапіку? Кепка "5.11" американської фірми. А як же ж скрєпи? Чому не з олімпійським мішкою панамка, а?
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16.07.2025 18:33 Ответить
 
 