Бойцы "Люти" взяли в плен оккупанта из Севастополя: "Как там погода в Крыму?". ВИДЕО

Бойцы батальона "Эней" бригады "Лють" во время боя обезвредили вражескую группу, взяв в плен оккупанта из Севастополя.

Об успешной операции вблизи населенного пункта Александро-Калиново рассказали на странице Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють", сообщает Цензор.НЕТ.

"Противник пытался закрепиться в здании, но наши воины показали, что происходит с теми, кто приходит на нашу землю. В дело пошли FPV-дроны и арта, а завершили все гранаты", - говорится в сообщении.

В результате боя двое оккупантов были уничтожены, а один - взят в плен.

"Пленный - из Севастополя, служил в 10-м танковом полку. На войну его вытащили прямо из тюрьмы", - рассказали в бригаде.

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