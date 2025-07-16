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Бойцы "Люти" взяли в плен оккупанта из Севастополя: "Как там погода в Крыму?". ВИДЕО
Бойцы батальона "Эней" бригады "Лють" во время боя обезвредили вражескую группу, взяв в плен оккупанта из Севастополя.
Об успешной операции вблизи населенного пункта Александро-Калиново рассказали на странице Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють", сообщает Цензор.НЕТ.
"Противник пытался закрепиться в здании, но наши воины показали, что происходит с теми, кто приходит на нашу землю. В дело пошли FPV-дроны и арта, а завершили все гранаты", - говорится в сообщении.
В результате боя двое оккупантов были уничтожены, а один - взят в плен.
"Пленный - из Севастополя, служил в 10-м танковом полку. На войну его вытащили прямо из тюрьмы", - рассказали в бригаде.
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Юра Малко
показать весь комментарий16.07.2025 17:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий16.07.2025 17:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ivan Ivan #403337
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Олександр Томах
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