Силы беспилотных систем атаковали российские танки, ББМ, гаубицы и грузовики. ВИДЕО
На одном из ключевых направлений фронта операторы 412-го полка "Nemesis" Сил беспилотных систем ежедневно наносят врагу ощутимые потери, уничтожая как бронетехнику, так и логистику.
Об этом сообщили в командовании Сил беспилотных систем, передает Цензор.НЕТ.
"Под ударом оказываются танки, гаубицы и грузовики, подвозящие боекомплект и живую силу", - говорится в сообщении.
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Яр Холодний
показать весь комментарий16.07.2025 17:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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