Силы беспилотных систем атаковали российские танки, ББМ, гаубицы и грузовики. ВИДЕО

На одном из ключевых направлений фронта операторы 412-го полка "Nemesis" Сил беспилотных систем ежедневно наносят врагу ощутимые потери, уничтожая как бронетехнику, так и логистику.

Об этом сообщили в командовании Сил беспилотных систем, передает Цензор.НЕТ.

"Под ударом оказываются танки, гаубицы и грузовики, подвозящие боекомплект и живую силу", - говорится в сообщении.

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