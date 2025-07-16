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Силы беспилотных систем атаковали российские танки, ББМ, гаубицы и грузовики. ВИДЕО

На одном из ключевых направлений фронта операторы 412-го полка "Nemesis" Сил беспилотных систем ежедневно наносят врагу ощутимые потери, уничтожая как бронетехнику, так и логистику.

Об этом сообщили в командовании Сил беспилотных систем, передает Цензор.НЕТ.

"Под ударом оказываются танки, гаубицы и грузовики, подвозящие боекомплект и живую силу", - говорится в сообщении.

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армия РФ (20051) уничтожение (7497) Силы беспилотных систем (148)


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От ліниві кацапи! Прямо коло гармати розмістили ящики з снарядами! Так що гармату рознесло "з гарантією"...
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16.07.2025 17:49 Ответить
 
 