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Бойцы 92-й ОШБр взяли в плен российского захватчика после того, как наш воин попросил у оккупанта сигарету. ВИДЕО

Воины 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко подошли к россиянам и просто забрали их в плен.

Материал обнародовали в телеграм-канале 92-й ОШБр, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказывает пленный, они просто увидели украинского военного, который к ним подошел. Перекинулись парой слов, поделились сигаретой. После этого наш боец вернулся с побратимом и пополнил щедрыми оккупантами обменный фонд.

"Мы проснулись утром, смотрим - идет украинец. Мы вышли, поздоровались. Он попросил сигарету, и ушел. Потом они пришли уже вдвоем, мы все обсудили и пошли к ним", - говорит пленный.

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армия РФ (20051) плен (2660) 92 отдельная штурмовая бригада (258)


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16.07.2025 18:40 Ответить
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16.07.2025 18:58 Ответить
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16.07.2025 18:41 Ответить
Сергій Розтишевський:
"Серед наших військових є термін "м'ясні роти". Це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів; це не підрозділи які можуть собі дозволити
показати спалювання ворожої техніки з дрона, солдати таких бригад не екипійовані як "ссо-тро". Нє. Вони виглядають як правило ось так, як на світлині. Цих солдат ви не читаєте в твіттері, і телефон їм треба для вайбера, аби подзвонити рідним, щоб сказати що все добре, і що
все буде добре. Пообіцяє.).
Великі інтерв'ю у таких солдат не беруть, тому і в ютубі ви їх не знайдете.

Про таких солдат не згадують, коли "прославлені бригади" відступають після невдалого штурму (такі теж бувають, і по телевізору чи в тг каналах вам про них не скажуть), і відступаючи оголяючи фланги - таких солдат не попереджують про відступ. Що призводить до фатальних наслідків. Для таких солдат.
Наврядчи кажучи про "наших котиків з ЗСУ" у вас перед очима такий образ солдата))Але в реальності, в більшості випадків, він виглядає саме так. Бо
коли ви читаєте про "навалу орочих чмобіків" або про зеків вагнерів - то стримують все це ******** кодло, сидячи в окопі і тримаючи позиції, вивозячи тяжкість окопного буття - отакі люди.
Вони не чули про реабілітації; про птср теж, але вони так само як і всі
страждають від нього.
Тому вони і просять, інколи, відправити їх на лікування.
І не дивлячись на все, такі солдати - вражають своєю сміливістю, та відчуттям самопожертви заради інших людей.

Ідучи на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись в бар пам'ятайте будь ласка про таких
солдат, згадуйте справжній образ солдата хоч на трохи. Бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу, аніж податки чи донат.
І дуже прошу вас - не забудьте таких солдат після війни.
Піхота - це честь".
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16.07.2025 18:42 Ответить
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16.07.2025 18:43 Ответить
ось шо щі роблять с людиною
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16.07.2025 18:43 Ответить
Красунчики.
Я просто в істериці від майстрів))
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16.07.2025 18:45 Ответить
-Бабуля, закурить єсть?
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16.07.2025 19:00 Ответить
с такой войной скоро и в футбол начнем играть на позициях !!!)))
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16.07.2025 19:10 Ответить
Утарая армія в світі?
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16.07.2025 19:17 Ответить
 
 